Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố, phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược quảng cáo kỹ thuật số trên nhiều nền tảng, bao gồm Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads, Viber Ads, v.v. Thiết lập và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo để tăng cường nhận thức thương hiệu và tăng cường doanh số bán hàng. Theo dõi và phân tích hiệu suất quảng cáo, điều chỉnh chiến lược dựa trên dữ liệu thu thập được. Quản lý ngân sách quảng cáo hiệu quả và đảm bảo hiệu suất ROI cao nhất. Tạo nội dung sáng tạo và hấp dẫn phù hợp với nhu cầu của công ty và đối tượng khách hàng. • Viết bài blog, bài viết, nội dung website, và các văn bản quảng cáo khác. Nắm bắt xu hướng và thị trường để tạo ra nội dung hiệu quả và độc đáo. Tối ưu hóa nội dung để tăng cường khả năng tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm. Quản lý lịch trình và nội dung cho các kênh truyền thông xã hội.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc 3 - 5 năm trong lĩnh vực quảng cáo BĐS hoặc các sản phẩm cao cấp tương đương. Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng quảng cáo trực tuyến và công cụ phân tích dữ liệu Kỹ năng phân tích dữ liệu và sự chú ý đến chi tiết. Kỹ năng tốt về wordpress. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, Tết, du lịch,...)

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY

