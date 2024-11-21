Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần sở giao dịch hàng hóa Việt Nam toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Long Biên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và vận hành website:

Đảm bảo website hoạt động ổn định, cập nhật nội dung thường xuyên và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Đề xuất và triển khai các tính năng mới phù hợp với chiến lược kinh doanh và yêu cầu marketing của công ty

Phối hợp với bộ phận IT để kiểm tra và đảm bảo tính khả dụng, độ tương thích của các tính năng trên các thiết bị và trình duyệt khác nhau cũng như khắc phục lỗi.

Phối hợp với chuyên viên phát triển nội dung để cập nhật và phát triển nội dung trên website (hình ảnh, video, tài liệu...) đảm bảo các tiêu chuẩn SEO.

Phân tích từ khóa, theo dõi các chỉ số SEO để tối ưu hóa và đưa ra các giải pháp cải thiện.

Tích hợp và tối ưu hóa landing page cho các chiến dịch quảng cáo trực tuyến như GG Ads, FB Ads nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Tham gia vào các dự án phát triển, nâng cấp hoặc tích hợp các tính năng mới cho website.

Phối hợp công việc với các chuyên viên trong phòng truyền thông để đảm bảo chiến lược tổng thể của VIETCOM được triển khai hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Digital Marketing, hoặc các lĩnh vực liên quan khác;

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí Digital Marketing Executive;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phầm tài chính;

Am hiểu về Customer Behavior của Khách hàng Doanh nghiệp;

Hiểu biết về SEO, Google Analytics và các công cụ marketing trực tuyến khác;

Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Có khả năng chịu áp lực trong công việc.

Tại Công ty cổ phần sở giao dịch hàng hóa Việt Nam toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các khóa đào tạo về chuyên ngành hàng hóa phái sinh, giao dịch hàng hóa;

Tham gia các hoạt động dã ngoại, phát triển đội nhóm làm việc, sinh nhật và tiệc tổng kết năm;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành;

Được hưởng các chế độ, chính sách khác theo Nội quy quy chế của Công ty đã được ban hành;

Mức lương: theo thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sở giao dịch hàng hóa Việt Nam toàn cầu

