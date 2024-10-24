Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế

-Kiểm soát dư nợ từ cư dân/ khách hàng

-Kiểm soát tiền mặt, tiền gửi đã nhận/ đã thanh toán

-Quản lý và theo dõi Hợp đồng bên thứ ba

-Theo dõi dòng tiền, công nợ, doanh thu

-Báo cáo chi tiết thu chi hàng tháng, thu hồi nợ xấu

-Đưa ra các kiến nghị, giải pháp thích hợp cho Chủ đầu tư và Ban Quản lý

-Chịu trách nhiệm quản lý công tác hàng ngày của bộ phận kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

-Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp (từng làm kế toán tại Ban Quản lý toà nhà là 1 lợi thế)

-Kỹ năng ứng xử, đàm phán và giao tiếp tốt để giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng và các bên liên quan khác (Tiếng anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế)

-Có khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Tại Savills Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước, Bảo hiểm tai nạn 24/24 theo chính sách của công ty

- Lương tháng 13 và thưởng bonus tùy theo năng lực và hiệu quả làm việc trong năm.

- Khám sức khỏe định kỳ, tham gia hoạt động nghỉ mát hằng năm, nhận quà vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật,..

- Cơ hội được đào tạo chuyên môn và có lộ trình thăng tiến nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Savills Vietnam

