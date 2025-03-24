Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công ty Cổ phần Amber Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Amber Capital
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công ty Cổ phần Amber Capital

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Công ty Cổ phần Amber Capital

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Amber, 37 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

• Huy động vốn qua kênh tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, mua bán cổ phần doanh nghiệp.
• Theo dõi, quản lý các khoản vay vốn, trái phiếu, dự án đầu tư, tài sản đầu tư.
• Thẩm định cơ hội đầu tư, phân tích pháp lý, tài chính dự án.
• Đánh giá, phân tích và đề xuất đối với các dự án M&A.
• Nghiên cứu, khảo sát, tiếp cận với các doanh nghiệp/đối tác để thu thập thông tin phục vụ cho việc định giá các tài sản, dự án.
• Tham mưu, đề xuất các cải tiến hiệu quả làm việc của Phòng/Ban.
• Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý Phòng/Ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 26 tuổi - 35 tuổi
• Độ tuổi:
• Giới tính: Nam/Nữ
• Giới tính:
• Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế/Đầu tư/Tài chính ngân hàng
• Yêu cầu trình độ chuyên môn:
• Yêu cầu kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên làm việc tại tổ chức tín dụng, ban tài chính Doanh nghiệp. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp, dự án đầu tư là lợi thế.
• Yêu cầu kinh nghiệm:

Tại Công ty Cổ phần Amber Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Amber Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Amber Capital

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

