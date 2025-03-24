Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công ty Cổ phần Amber Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Amber, 37 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

• Huy động vốn qua kênh tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, mua bán cổ phần doanh nghiệp.

• Theo dõi, quản lý các khoản vay vốn, trái phiếu, dự án đầu tư, tài sản đầu tư.

• Thẩm định cơ hội đầu tư, phân tích pháp lý, tài chính dự án.

• Đánh giá, phân tích và đề xuất đối với các dự án M&A.

• Nghiên cứu, khảo sát, tiếp cận với các doanh nghiệp/đối tác để thu thập thông tin phục vụ cho việc định giá các tài sản, dự án.

• Tham mưu, đề xuất các cải tiến hiệu quả làm việc của Phòng/Ban.

• Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý Phòng/Ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 26 tuổi - 35 tuổi

• Giới tính: Nam/Nữ

• Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế/Đầu tư/Tài chính ngân hàng

• Yêu cầu kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên làm việc tại tổ chức tín dụng, ban tài chính Doanh nghiệp. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp, dự án đầu tư là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Amber Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Amber Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin