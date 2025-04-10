Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội, phân tích đánh giá, đề xuất cơ hội đầu tư

1.1. Triển khai duy trì mối quan hệ với CQNN và các đối tác, đơn vị địa phương để tìm kiếm cơ hội đầu tư

1.2. Thực hiện Nghiên cứu cơ hội đầu tư: Phân tích, đánh giá các yếu tố pháp lý, quy hoạch, cơ hội thị trường để đề xuất cơ hội đầu tư.

1.3. Báo cáo Phụ trách Khối PTDA trình Chủ tịch HĐQT xem xét chấp thuận cơ hội đầu tư.

2 Nghiên cứu đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư nội bộ phục vụ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với CQNN

2.1. Phối hợp với đơn vị chủ trì lập báo cáo định hướng đầu tư:

(i) Nghiên cứu pháp lý hiện hành và đặc thù địa phương để xây dựng định hướng kế hoạch và chi phí PTDA cho đến khi dự án được cấp GPXD;

(ii) Phối hợp với các phòng/Ban Chuyên môn trong công tác đề xuất định hướng đầu tư dự án;

(iii) Phối hợp với các Phòng/Ban Chuyên môn trong công tác đề xuất ý tưởng quy hoạch, đánh giá hiệu đầu tư sơ bộ của dự án.