Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 97A Nguyen Van Troi, Ward 11

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Analyze competition of Banking products on the market, to position IVB’s products and develop product strategy for IVB.
Phân tích sự cạnh tranh của các sản phẩm Ngân hàng trên thị trường, định vị sản phẩm IVB và xây dựng chiến lược sản phẩm cho IVB.
- Prepare annual plan of Banking product development and to track periodically the review of plan performance.
Lập kế hoạch phát triển sản phẩm Ngân hàng hàng năm và theo dõi định kỳ đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch.
- Research, design, manage and develop corporate products and services.
Nghiên cứu, thiết kế, quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
- Coordinate with relative Divisions/Departments to launch new products and services.
Phối hợp với các Khối/Phòng ban liên quan để triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới.
- Standardize system of existing products, and to evaluate periodically the suitability, competitiveness and efficiency of products, while satisfying customer’s demand and the market.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở

Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 97A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận – Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

