Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Analyze competition of Banking products on the market, to position IVB’s products and develop product strategy for IVB.

Phân tích sự cạnh tranh của các sản phẩm Ngân hàng trên thị trường, định vị sản phẩm IVB và xây dựng chiến lược sản phẩm cho IVB.

- Prepare annual plan of Banking product development and to track periodically the review of plan performance.

Lập kế hoạch phát triển sản phẩm Ngân hàng hàng năm và theo dõi định kỳ đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch.

- Research, design, manage and develop corporate products and services.

Nghiên cứu, thiết kế, quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

- Coordinate with relative Divisions/Departments to launch new products and services.

Phối hợp với các Khối/Phòng ban liên quan để triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới.

- Standardize system of existing products, and to evaluate periodically the suitability, competitiveness and efficiency of products, while satisfying customer’s demand and the market.