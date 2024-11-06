Tuyển Quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu công nghiệp Biên Hòa 1,Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1 Các hoạt động theo chức năng QHSE triển khai cơ bản để đáp ứng theo yêu cầu các tiêu chuẩn quốc tế

- Biên soạn, sửa đổi, góp ý các tài liệu theo chức năng công việc đang thực hiện + Đánh giá nội bộ

- Tham gia các hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống, 5S

2 Quản lý chất lượng và VS ATTP sản phẩm thành phẩm chung

- Công bố chất lượng sản phẩm, điều chỉnh công bố khi có thay đổi: Biên soạn hồ sơ theo mẫu, đi nộp hồ sơ, quản lý các file, cập nhật lên web...

- Kiểm soát nhãn mác hàng hóa khi mua về đúng theo hồ sơ công bố..."

- Kiểm soát thiết kế bao bì: Sản phẩm mới, điều chỉnh và phát triển nhãn hàng sản phẩm.

3 Thực hiện các công việc liên quan tới Yêu cầu - khiếu nại từ khách hàng

- Cung cấp hồ sơ, thông tin, theo yêu cầu khách hàng: Các báo cáo đánh giá, các cam kết của khách hàng, hoàn thành các bảng khảo sát...(thông tin thông thường có sẵn)

- Gửi mẫu phân tích định kì các chỉ tiêu phát sinh theo yêu cầu của khách hàng: Lấy mẫu, gửi mẫu, nhận kết quả, đánh giá, thanh toán...

- Hỗ trợ Sales lấy mẫu chào hàng

- Lập chứng thư chất lượng xuất hàng theo từng xe hàng và từng yêu cầu của khách hàng (tất cả nhu cầu về CoA)

4 Các công việc thường niên, báo cáo của phòng QHSE

- Chấm công, báo cơm, luân chuyển hồ sơ, kiểm soát văn phòng phẩm. Quản lý chung hệ thống hồ sơ, văn bản lưu trữ tại QHSE

- Lập các loại báo cáo để thông tin thực hiện các báo cáo công việc định kì và đột xuất cho QHSE TCT; BLĐ: báo cáo chất lượng cho TCT, báo cáo Khiếu nại KH cho TCT, báo cáo lưu kho, Bản tin chất lượng và An toàn lao động...báo cáo tổng kết công việc, KPI, rủi ro...

- Lập kế hoạch công việc, KPI, kế hoạch ngân sách...kiểm soát thực hiện theo kế hoạch, báo cáo thực hiện

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: Đại học, Cao đẳng

CHUYÊN NGÀNH: Công nghệ thực phẩm/ công nghệ hóa/ Quản lý hệ thống; và các ngành liên quan tới quản lý QA

KINH NGHIỆM: Không yêu cầu kinh nghiệm

KIẾN THỨC

- Có kiến thức về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, 5S

- Có kiến thức về các luật liên quan đến các mảng trên"

BẰNG CẤP/ CHỨNG CHỈ

Các chứng chỉ về hệ thống bắt buộc của hệ thống quản lý đang áp dụng; chứng chỉ theo yêu cầu pháp luật

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích, đánh giá dữ liệu;

- Kỹ năng đánh giá các hệ thống triển khai theo các tiêu chuẩn quốc tế.

- Kỹ năng trình bày văn bản;

KỸ NĂNG MỀM

- Kỹ năng giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ

- Kỹ năng quản lý thời gian."

TÍNH CÁCH/ PHẨM CHẤT

- Thận trọng tỷ mỉ, chính xác cao/ Trung thực và đạo đức.

TIÊU CHÍ KHÁC

- Sử dụng thành thạo Word/ Excel/ Powerpoint.

Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Cơm trưa

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin