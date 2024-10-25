Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Kho số 27, khuôn viên Công ty TNHH Thanh Bình, KP8, Phường Long Bình, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào (số lượng, kích thước, qui cách, loại sóng...) Kiểm tra giám sát chất lượng từng công đoạn của quá trình sản xuất, nắm rõ các yêu cầu, thông số kỹ thuật cần kiểm tra tại từng công đoạn. Xử lý hàng hóa bị lỗi Thực hiện việc ghi chép biểu mẫu kiểm tra. Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các yêu cầu và khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, phân loại hàng hư, hàng lỗi Thực hiện các công đoạn phát triển sản phẩm mới Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu (ngày, tuần, tháng)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Kinh nghiệm: 01 năm ở vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bao bì, Carton. Sử dụng thành thạo vi tính Văn phòng Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc Tuổi từ 20-35

Tại CÔNG TY TNHH INTERPAK Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN Thưởng tháng lương 13 Hưởng chế độ phép theo qui định Hỗ trợ bữa ăn giữa ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERPAK

