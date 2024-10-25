Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH INTERPAK
- Đồng Nai: Kho số 27, khuôn viên Công ty TNHH Thanh Bình, KP8, Phường Long Bình, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào (số lượng, kích thước, qui cách, loại sóng...)
Kiểm tra giám sát chất lượng từng công đoạn của quá trình sản xuất, nắm rõ các yêu cầu, thông số kỹ thuật cần kiểm tra tại từng công đoạn.
Xử lý hàng hóa bị lỗi
Thực hiện việc ghi chép biểu mẫu kiểm tra.
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các yêu cầu và khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra, phân loại hàng hư, hàng lỗi
Thực hiện các công đoạn phát triển sản phẩm mới
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu (ngày, tuần, tháng)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Kinh nghiệm: 01 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bao bì, Carton.
Sử dụng thành thạo vi tính Văn phòng
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
Tuổi từ 20-35
Tại CÔNG TY TNHH INTERPAK Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng tháng lương 13
Hưởng chế độ phép theo qui định
Hỗ trợ bữa ăn giữa ca
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERPAK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
