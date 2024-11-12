Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Data Analyst Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần DAYONE ASIA
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Data Analyst

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà PLS, số 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Sử dụng thành thạo BI để phân tích thông tin dữ liệu của Doanh nghiệp
Xây dựng báo cáo và visualize báo cáo trên dashboard Power BI theo yêu cầu từ Quản lý trực tiếp
Hiệu chỉnh về data model
Thao tác thuần thục các công tác xử lý dữ liệu thô, dọn dẹp dữ liệu rác, chuẩn hoá định dạng để phân tích
Làm việc liên phòng ban, chuẩn bị các dữ liệu và báo cáo phục vụ cho cuộc họp
Hỗ trợ liên phòng ban xuất các dữ liệu liên quan đến các báo cáo trên dashboard BI
Hỗ trợ các phòng ban về tính toán và tổ chức dữ liệu trong các quy trình nghiệp vụ có liên quan
Thực hiện các báo cáo, các yêu cầu khác nếu có từ Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ít nhất 1 công cụ phân tích dữ liệu: Power BI,...
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí phân tích dữ liệu hoặc tương đương
Có hiểu biết, kiến thức về xây dựng báo cáo Dashboard, phân tích dữ liệu đa chiều
Có kiến thức tốt về công cụ truy vấn dữ liệu (SQL) và các hệ thống dữ liệu có cấu trúc như Oracle, MySQL, MSSQL, PostgreSQL...
Có kinh nghiệm sử dụng một trong số các ngôn ngữ xử lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu như Python, R hoặc Julia
Đọc hiểu tốt Tiếng Anh chuyên ngành là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ thứ 7 và chủ nhật hằng tuần.
Thưởng lương tháng thứ 13 (mặc định).
Thưởng lương tháng thứ 14-18 theo kết quả kinh doanh.
Thưởng cổ phần hàng năm.
Phụ cấp tiền gửi xe 100%.
Nghỉ 12 ngày phép 1 năm.
Nghỉ ngày sinh nhật: nhận 100% lương HOẶC 200% lương khi đi làm ngày sinh nhật.
Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục.
Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý.
Học piano miễn phí trọn đời trên toàn hệ thống.
Có HĐLĐ + BH thất nghiệp.
Đóng BHXH/BHYT 100% lương.
Chế độ ốm đau/ thai sản/ hôn hỉ/tang chế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Công ty cổ phần DAYONE ASIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà PLS, Lầu 4, 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

