Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Với tư cách là Kỹ sư Hệ thống tại 1Office, bạn sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai và duy trì cơ sở hạ tầng hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu suất hệ thống, tính sẵn sàng và bảo mật, hợp tác với các đội ngũ đa chức năng để đáp ứng các nhu cầu kỹ thuật của tổ chức.

Công việc chính:

Thiết kế, cấu hình và duy trì máy chủ, mạng, và cơ sở hạ tầng liên quan. Khắc phục và giải quyết các vấn đề hệ thống phức tạp để đảm bảo thời gian ngừng hoạt động tối thiểu. Triển khai và quản lý các công cụ và chính sách bảo mật để bảo vệ dữ liệu công ty. Hợp tác với các đội ngũ phát triển để tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình vận hành. Giám sát hiệu suất hệ thống, đưa ra khuyến nghị cải tiến và triển khai các nâng cấp. Tham gia vào việc lập kế hoạch phục hồi sau thảm họa, tài liệu hóa và thực thi. Cập nhật các công nghệ mới và các thực hành tốt nhất trong kỹ thuật hệ thống.

Thiết kế, cấu hình và duy trì máy chủ, mạng, và cơ sở hạ tầng liên quan.

Khắc phục và giải quyết các vấn đề hệ thống phức tạp để đảm bảo thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

Triển khai và quản lý các công cụ và chính sách bảo mật để bảo vệ dữ liệu công ty.

Hợp tác với các đội ngũ phát triển để tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình vận hành.

Giám sát hiệu suất hệ thống, đưa ra khuyến nghị cải tiến và triển khai các nâng cấp.

Tham gia vào việc lập kế hoạch phục hồi sau thảm họa, tài liệu hóa và thực thi.

Cập nhật các công nghệ mới và các thực hành tốt nhất trong kỹ thuật hệ thống.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan. 4 năm kinh nghiệm làm Kỹ sư Hệ thống hoặc vai trò tương tự. 3 năm kinh nghiệm triển khai/vận hành với Vmware vSphere, SAN, Backups. Hiểu biết sâu sắc về hệ điều hành (ví dụ: Linux, Windows), công nghệ mạng và phần cứng. Kinh nghiệm với các dịch vụ đám mây (AWS, Azure, Google Cloud) và các công nghệ ảo hóa. Kiến thức về các ngôn ngữ kịch bản (ví dụ: Python, Bash) và các công cụ tự động hóa (ví dụ: Ansible, Puppet). Kiến thức về: Redis, Kafka, Memcache, MariaDB, MaxScale, Cassandra, Docker. Kinh nghiệm với Stack Grafana, Promethues. Kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc và chú ý đến chi tiết. Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Các chứng chỉ trong các lĩnh vực liên quan (ví dụ: CCNA, AWS Certified Solutions Architect) là một lợi thế.

Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan.

4 năm kinh nghiệm làm Kỹ sư Hệ thống hoặc vai trò tương tự.

3 năm kinh nghiệm triển khai/vận hành với Vmware vSphere, SAN, Backups.

Hiểu biết sâu sắc về hệ điều hành (ví dụ: Linux, Windows), công nghệ mạng và phần cứng.

Kinh nghiệm với các dịch vụ đám mây (AWS, Azure, Google Cloud) và các công nghệ ảo hóa.

Kiến thức về các ngôn ngữ kịch bản (ví dụ: Python, Bash) và các công cụ tự động hóa (ví dụ: Ansible, Puppet).

Kiến thức về: Redis, Kafka, Memcache, MariaDB, MaxScale, Cassandra, Docker.

Kinh nghiệm với Stack Grafana, Promethues.

Kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc và chú ý đến chi tiết.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Các chứng chỉ trong các lĩnh vực liên quan (ví dụ: CCNA, AWS Certified Solutions Architect) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 40M Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới Được làm việc tại công ty đạt nhiều giải thưởng danh giá; được Bộ Thông tin và truyền thông lựa chọn là Đơn vị tiên phong trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng thành công sản phẩm 1Office với 6000+ khách hàng doanh nghiệp, 500.000+ người dùng mỗi tháng; Thưởng lương tháng 13 Review đánh giá năng lực 2 lần/năm Nghỉ phép 12 ngày/ năm. Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi,... Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên. Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game... Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Được tham gia gói BHSK 1Office – PTI theo quy định công ty Chế độ du lịch: 1 năm/lần. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45. Từ T2 – T6.

Mức lương: Upto 40M

Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới

Được làm việc tại công ty đạt nhiều giải thưởng danh giá; được Bộ Thông tin và truyền thông lựa chọn là Đơn vị tiên phong trong chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng thành công sản phẩm 1Office với 6000+ khách hàng doanh nghiệp, 500.000+ người dùng mỗi tháng;

Thưởng lương tháng 13

Review đánh giá năng lực 2 lần/năm

Nghỉ phép 12 ngày/ năm.

Thưởng các ngày lễ: 30/4; 1/5; Tết Dương lịch; 2/9, Tết Nguyên đán

Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi,...

Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.

Hoạt động ngoại khóa thường xuyên cho nhân viên: Chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, chơi game...

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Được tham gia gói BHSK 1Office – PTI theo quy định công ty

Chế độ du lịch: 1 năm/lần.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h45. Từ T2 – T6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 1OFFICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin