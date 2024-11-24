Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 8c Vũ Thạnh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Gọi điện, chát tư vấn, giới thiệu dịch vụ tới khách hàng đang quan tâm thẩm mỹ (nâng ngực, hút mỡ, vùng kín,...)
Phát triển nguồn khách hàng mới quan tâm đến dịch vụ thẩm mỹ
Đảm bảo KPI được giao về số lượng khách thăm khám và doanh thu hàng tháng
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, 25-35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Có từ 1 năm kinh nghiệm sale, kỹ năng giao tiếp tốt;
Ưu tiên có kinh nghiệm sale thẩm mỹ, mỹ phẩm, spa làm đẹp....
Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt và đam mê kiếm tiền
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 -30tr (Lương cứng 7-10tr, thưởng nóng, hoa hồng 1-3% theo doanh thu tháng)
Nghỉ lễ, phép, phúc lợi khác theo luật và quy định của công ty
Được đào tạo về nghiệp vụ và quy trình y khoa, cơ hội phát triển bản thân
Thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30, nghỉ trưa 12h00 - 13h30, tháng nghỉ 5 ngày.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR
