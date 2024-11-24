Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 8c Vũ Thạnh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Gọi điện, chát tư vấn, giới thiệu dịch vụ tới khách hàng đang quan tâm thẩm mỹ (nâng ngực, hút mỡ, vùng kín,...)
Phát triển nguồn khách hàng mới quan tâm đến dịch vụ thẩm mỹ
Đảm bảo KPI được giao về số lượng khách thăm khám và doanh thu hàng tháng
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, 25-35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Có từ 1 năm kinh nghiệm sale, kỹ năng giao tiếp tốt;
Ưu tiên có kinh nghiệm sale thẩm mỹ, mỹ phẩm, spa làm đẹp....
Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt và đam mê kiếm tiền

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 -30tr (Lương cứng 7-10tr, thưởng nóng, hoa hồng 1-3% theo doanh thu tháng)
Nghỉ lễ, phép, phúc lợi khác theo luật và quy định của công ty
Được đào tạo về nghiệp vụ và quy trình y khoa, cơ hội phát triển bản thân
Thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30, nghỉ trưa 12h00 - 13h30, tháng nghỉ 5 ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ WINSTAR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Ngõ 426 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

