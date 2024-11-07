Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN LABO DE DERMAFIRM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LABO DE DERMAFIRM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABO DE DERMAFIRM VIỆT NAM

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà Khách La Thành, 218 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Chăm sóc và phát triển khách hàng cũ theo danh mục khách hàng của Công ty
Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh Online và Offline
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 từ 8h30 -17h và sáng thứ 7

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Trên 20
Yêu thích kinh doanh, đam mê ngành mỹ phẩm, làm đẹp.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, nhiệt tình, năng động.
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến.
Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm trong ngành phân phối mỹ phẩm, dược mỹ phẩm.
Có kiến thức về da liễu, mỹ phẩm, thị trường là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABO DE DERMAFIRM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thu nhập hấp dẫn, từ 10 đến 100 triệu đồng, KHÔNG GIỚI HẠN. Không chỉ hưởng mức lương cơ bản cạnh tranh, bạn còn được hưởng hoa hồng hấp dẫn.
Thưởng Tháng /Quý /Năm.
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, tập thể trẻ trung, sáng tạo và hòa đồng.
Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân không ngừng.
Được học hỏi và trau dồi kiến thức chuyên ngành từ các chuyên gia, bác sĩ da liễu hàng đầu.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, lộ trình phát triển sự nghiệp đầy tiềm năng.
Du lịch cùng công ty hàng năm, thường xuyên được "xả stress" tại những địa điểm nổi tiếng trong nước và nước ngoài.
Được hưởng các chế độ theo quy định Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, và các quy định khác của Luật lao động: nghỉ Lễ, Tết, phép năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABO DE DERMAFIRM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

