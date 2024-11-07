Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN LABO DE DERMAFIRM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà Khách La Thành, 218 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Chăm sóc và phát triển khách hàng cũ theo danh mục khách hàng của Công ty

Tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh Online và Offline

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 từ 8h30 -17h và sáng thứ 7

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Trên 20

Yêu thích kinh doanh, đam mê ngành mỹ phẩm, làm đẹp.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, nhiệt tình, năng động.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm trong ngành phân phối mỹ phẩm, dược mỹ phẩm.

Có kiến thức về da liễu, mỹ phẩm, thị trường là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABO DE DERMAFIRM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thu nhập hấp dẫn, từ 10 đến 100 triệu đồng, KHÔNG GIỚI HẠN. Không chỉ hưởng mức lương cơ bản cạnh tranh, bạn còn được hưởng hoa hồng hấp dẫn.

Thưởng Tháng /Quý /Năm.

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, tập thể trẻ trung, sáng tạo và hòa đồng.

Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân không ngừng.

Được học hỏi và trau dồi kiến thức chuyên ngành từ các chuyên gia, bác sĩ da liễu hàng đầu.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, lộ trình phát triển sự nghiệp đầy tiềm năng.

Du lịch cùng công ty hàng năm, thường xuyên được "xả stress" tại những địa điểm nổi tiếng trong nước và nước ngoài.

Được hưởng các chế độ theo quy định Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, và các quy định khác của Luật lao động: nghỉ Lễ, Tết, phép năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LABO DE DERMAFIRM VIỆT NAM

