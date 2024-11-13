Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Mức lương 30 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Nhãn hàng SkinTech thông báo tuyển dụng CHUYÊN VIÊN KINH DOANH tại các khu vực: TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Nhãn hàng SkinTech thông báo tuyển dụng CHUYÊN VIÊN KINH DOANH tại các khu vực: TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

hu vực: TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Lên kế hoạch khảo sát, gặp gỡ, tiếp cận khách hàng là Quản lý, Chủ cơ sở: Bệnh viện, Phòng khám da liễu, Thẩm mỹ viện, Spa ..

Gọi điện hẹn gặp tư vấn chuyển giao công nghệ và giải pháp điều trị Da liễu tiên tiến như: Tiêm BAP, Tiêm Meso, Peel, Chăm sóc Da ... của công ty tới các cơ sở thẩm mỹ

Quản lý và điều phối sản phẩm tới khách hàng và thu hồi công nợ

Duy trì và chăm sóc đại lý, khách hàng hiện hữu, và phát triển đại lý, nhà phân phối mới.

Làm việc theo đội nhóm, được hỗ trợ tối đa

Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1-2 năm trong lĩnh vực Sale

Có kiến thức về thị trường mỹ phẩm, đối thủ cạnh tranh là một lợi thế.

Có trách nhiệm, trung thực, nhạy bén và năng động.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tìm kiếm và thuyết phục khách hàng tốt

Có niềm đam mê sở thích kinh doanh (nhất là mỹ phẩm dược mỹ phẩm)

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 30 - 60 triệu (Bao gồm lương cứng + HH% Doanh thu + Thưởng)

Làm việc trong môi trường NĂNG ĐỘNG - CHỦ ĐỘNG THỜI GIAN, CÔNG VIỆC

ĐƯỢC ĐÀO TẠO nâng cao kiến thức về da liễu, về làm đẹp, về chuyên môn, về kỹ năng bán hàng.

Ban Lãnh đạo tâm lý, thoải mái và luôn TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT CHO NHÂN SỰ HOẠT ĐỘNG

Nhiều cơ hội xây dựng mối quan hệ, để phát triển trong ngành LÀM ĐẸP, THẨM MỸ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI Y DƯỢC GREEN

