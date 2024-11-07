Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 217B Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Gọi điện tư vấn dịch vụ và đặt lịch hẹn theo Data từ phòng Marketing (Data thực, Khách hàng có nhu cầu, tỷ lệ đặt hẹn cao), tư vấn và thuyết phục khách hàng đặt lịch hẹn đến phòng khám để sử dụng các dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ (không trực tiếp gặp mặt khách)

Tư vấn online qua Fanpage/Zalo/Viber khi khách hàng yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Giọng nói truyền cảm, tư vấn thuyết phục, hoạt ngôn, giao tiếp tốt

Đã có kinh nghiệm về telesales từ 6 tháng trở lên, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Spa/ Thẩm mỹ/ Làm đẹp

Khả năng học hỏi kiến thức nhanh, tư duy tích cực, kiểm soát cảm xúc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 20-30 triệu/tháng (Lương cứng 7-8 triệu/tháng + % doanh thu + Thưởng nóng)

Ăn trưa tại Công ty

Du Lịch, Chế độ thưởng, Đào tạo

