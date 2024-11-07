Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 217B Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Gọi điện tư vấn dịch vụ và đặt lịch hẹn theo Data từ phòng Marketing (Data thực, Khách hàng có nhu cầu, tỷ lệ đặt hẹn cao), tư vấn và thuyết phục khách hàng đặt lịch hẹn đến phòng khám để sử dụng các dịch vụ về phẫu thuật thẩm mỹ (không trực tiếp gặp mặt khách)
Tư vấn online qua Fanpage/Zalo/Viber khi khách hàng yêu cầu

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói truyền cảm, tư vấn thuyết phục, hoạt ngôn, giao tiếp tốt
Đã có kinh nghiệm về telesales từ 6 tháng trở lên, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Spa/ Thẩm mỹ/ Làm đẹp
Khả năng học hỏi kiến thức nhanh, tư duy tích cực, kiểm soát cảm xúc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 20-30 triệu/tháng (Lương cứng 7-8 triệu/tháng + % doanh thu + Thưởng nóng)
Ăn trưa tại Công ty
Du Lịch, Chế độ thưởng, Đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA

CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ LINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 217B Phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

