Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69 Nguyễn Hy Quang, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Hàng ngày chào hàng khách theo data sẵn có của công ty và tìm kiếm khách hàng mới;
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, duy trì và phát triển mạng lưới NPP/Đại lý trên toàn quốc;
- Trực tiếp thực hiện các thủ tục chuẩn bị hợp đồng, giao hàng, xuất hoá đơn, đốc thúc thanh toán...
- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....
- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách theo đúng quy trình.
- Hỗ trợ hệ thống NPP/Đại lý trong suốt quá trình hợp tác.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm làm hàng sỉ Mỹ phẩm và TPCN thị trường Nhật Bản là một lợi thế
Có khả năng tìm kiếm khách hàng
Khéo léo, nhanh nhẹn
Am hiểu về mỹ phẩm và TPCN

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10tr/tháng trở lên
- Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc;
- Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13;
- Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của công ty;
- Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 8h30 - 12h00 , buổi chiều từ 13h – 17h30 (thứ 2 đến thứ 6), thứ 7 làm buổi sáng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HKK

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Số 69, đường Nguyễn Hy Quang, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

