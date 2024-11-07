Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 đường số 34, khu phố 2,Phường An Khánh, Quận 2, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại viện, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của thẩm mỹ.
- Giải đáp những thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ thẩm mỹ.
- Phối hợp với bác sỹ trong quá trình làm việc.
- Được công ty đào tạo trước khi làm việc, nâng cao tay nghề.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính:Nam/ Nữ (Từ 20-35 tuổi)
2. Giọng nói: Nhẹ nhàng, truyền cảm, không nói giọng địa phương, không nói ngọng, nói lắp
Ưu tiên: từ 1 năm kinh nghệm tư vấn chốt sale, có khả năng upsale mảng thẩm mỹ, phòng khám, dịch vụ.
- Biết tiếp thu, học hỏi và sửa chữa sai lầm ngay lập tức.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Lương cứng thỏa thuận 6-8 tr+% hoa hồng + phụ cấp. Thu nhập từ 30 triệu đến không giới hạn.
- Được hỗ trợ tiền ăn trưa, chỗ ở (Cơ sở SG)
- Được nghỉ 4 ngày/tháng + các ngày lễ tết theo quy định
- Có thể thỏa thuận mức lương theo năng lực và kinh nghiệm.
- Môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt, tốc độ, teamwork, chủ động...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo hướng tới sự chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 101 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

