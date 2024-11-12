Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 đường số 34, khu phố 2, Phường An Khánh,Quận 2, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại viện, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của thẩm mỹ.

- Giải đáp những thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ thẩm mỹ.

- Phối hợp với bác sỹ trong quá trình làm việc.

- Được công ty đào tạo trước khi làm việc, nâng cao tay nghề.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nữ (Từ 20-35 tuổi)

2. Giọng nói: Nhẹ nhàng, truyền cảm, không nói giọng địa phương, không nói ngọng, nói lắp

Ưu tiên: từ 1 năm kinh nghệm tư vấn chốt sale, có khả năng upsale mảng thẩm mỹ, phòng khám, dịch vụ.

- Biết tiếp thu, học hỏi và sửa chữa sai lầm ngay lập tức.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Lương cứng thỏa thuận 6-8 tr+% hoa hồng + phụ cấp. Thu nhập từ 30 triệu đến không giới hạn.

- Được hỗ trợ tiền ăn trưa, chỗ ở (Cơ sở SG)

- Được nghỉ 4 ngày/tháng + các ngày lễ tết theo quy định

- Có thể thỏa thuận mức lương theo năng lực và kinh nghiệm.

- Môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt, tốc độ, teamwork, chủ động...

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo hướng tới sự chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ SHARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin