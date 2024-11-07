Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 58
- Ngõ 61
- Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Giới thiệu các gói liệu trình & giá chăm sóc da và dịch vụ da liễu tại phòng khám cho khách hàng mục tiêu.
Đưa các thông tin khách hàng mục tiêu cần thiết về bộ phận tổng đài chăm sóc khách hàng và đặt lịch trải nghiệm (miễn phí 1 buổi) hoặc tìm hiểu, sử dụng dịch vụ tại phòng khám
Phối hợp với các bộ phận khác trong phòng khám để đảm bảo hoạt động trơn tru và trải nghiệm tốt từ khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm. Không cần làm việc tại văn phòng công ty, tháng 2-3 lần họp báo cáo tại văn phòng công ty.
Có mối quan hệ và dữ liệu khách hàng mục tiêu phù hợp với nhóm khách hàng tại cơ sở da liễu (Nữ, 25 - 45 tuổi tại khu vực Hà Nội)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại kênh bảo hiểm ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, nhân viên kinh doanh tại cơ sở da liễu/ thẩm mỹ
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thông tin dịch vụ và trải nghiệm miễn phí một số dịch vụ của cơ sở phòng khám da liễu
Có ưu đãi cho các khách hàng sử dụng dịch vụ tại cơ sở
Có cơ chế giới thiệu khách & hưởng hoa hồng giới thiệu trên doanh thu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
