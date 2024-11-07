Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 58 - Ngõ 61 - Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Giới thiệu các gói liệu trình & giá chăm sóc da và dịch vụ da liễu tại phòng khám cho khách hàng mục tiêu.

Đưa các thông tin khách hàng mục tiêu cần thiết về bộ phận tổng đài chăm sóc khách hàng và đặt lịch trải nghiệm (miễn phí 1 buổi) hoặc tìm hiểu, sử dụng dịch vụ tại phòng khám

Phối hợp với các bộ phận khác trong phòng khám để đảm bảo hoạt động trơn tru và trải nghiệm tốt từ khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm. Không cần làm việc tại văn phòng công ty, tháng 2-3 lần họp báo cáo tại văn phòng công ty.

Có mối quan hệ và dữ liệu khách hàng mục tiêu phù hợp với nhóm khách hàng tại cơ sở da liễu (Nữ, 25 - 45 tuổi tại khu vực Hà Nội)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại kênh bảo hiểm ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, nhân viên kinh doanh tại cơ sở da liễu/ thẩm mỹ

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được đào tạo thông tin dịch vụ và trải nghiệm miễn phí một số dịch vụ của cơ sở phòng khám da liễu

Có ưu đãi cho các khách hàng sử dụng dịch vụ tại cơ sở

Có cơ chế giới thiệu khách & hưởng hoa hồng giới thiệu trên doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển

