Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 211 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tư vấn khách hàng online qua Fanpage, sàn Thương mại điện tử..... các sản phẩm Mẹ và Bé

Chăm sóc khách hàng

Ký kết và theo dõi đơn hàng

Thực hiện mục tiêu doanh số

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có đào tạo

Nam/Nữ độ tuổi từ 2003 - 1994

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Thưởng % doanh số

=> Thu nhập từ 7 triệu - 30 Triệu

=> T

hu nhập từ 7 triệu - 30 Triệu

Được thưởng tháng lương thứ 13

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động Việt Nam hiện hành.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: Team buidling, du lịch....

Thời gian làm việc: T2 - T7 từ 8h30 - 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin