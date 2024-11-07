Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 211 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tư vấn khách hàng online qua Fanpage, sàn Thương mại điện tử..... các sản phẩm Mẹ và Bé
Chăm sóc khách hàng
Ký kết và theo dõi đơn hàng
Thực hiện mục tiêu doanh số

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có đào tạo
Nam/Nữ độ tuổi từ 2003 - 1994
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Thưởng % doanh số
=> Thu nhập từ 7 triệu - 30 Triệu
=> T
hu nhập từ 7 triệu - 30 Triệu
Được thưởng tháng lương thứ 13
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động Việt Nam hiện hành.
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: Team buidling, du lịch....
Thời gian làm việc: T2 - T7 từ 8h30 - 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HAZALY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 toà Ocean Park Building,số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

