Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậch Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1.Xử lý hồ sơ khám chữa bệnh cho khách hàng

Theo dõi, tổng hợp, xử lý, lưu trữ hồ sơ điều trị của khách hàng theo ngày

Phối hợp với bộ phận chuyên môn và các bộ phận khác để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm hồ sơ cho khách hàng

Chủ động liên hệ khách hàng/nhân viên khách hàng để xử lý thông tin trong quá trình làm hồ sơ

Quản lý và bảo mật toàn bộ các hồ sơ đã xử lý

Quản lý tài sản công ty bàn giao

2. Mua hàng

Tìm hiểu, so sánh, mua hàng hoá, vật tư, thuốc, mỹ phẩm..... và các mặt hàng khác theo đề xuất, đề nghị của các bộ phận chuyên môn hoặc chỉ đạo của quản lý

Theo dõi, quản lý các mặt hàng đã mua

Đề xuất các phương án sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các mặt hàng đã hoặc đề nghị mua sắm

3. Công việc khác

Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của trưởng bộ phận...

Hỗ trợ Quản lý phòng khám khi có yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, lao động tiền lương, hành chính văn phòng.

Nữ ngoại hình sáng, không nói giọng địa phương

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lễ tân, chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương tự.

Kinh nghiệm

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ văn phòng (Words, Excel, PowerPoint, Gmail, Drive,)

Kỹ năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-10tr, lương tháng 13

Ưu đãi sử dụng dịch vụ nội bộ

Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, xem xét tăng lương theo hiệu quả công việc

