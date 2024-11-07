Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1.Xử lý hồ sơ khám chữa bệnh cho khách hàng
Theo dõi, tổng hợp, xử lý, lưu trữ hồ sơ điều trị của khách hàng theo ngày
Phối hợp với bộ phận chuyên môn và các bộ phận khác để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm hồ sơ cho khách hàng
Chủ động liên hệ khách hàng/nhân viên khách hàng để xử lý thông tin trong quá trình làm hồ sơ
Quản lý và bảo mật toàn bộ các hồ sơ đã xử lý
Quản lý tài sản công ty bàn giao
2. Mua hàng
Tìm hiểu, so sánh, mua hàng hoá, vật tư, thuốc, mỹ phẩm..... và các mặt hàng khác theo đề xuất, đề nghị của các bộ phận chuyên môn hoặc chỉ đạo của quản lý
Theo dõi, quản lý các mặt hàng đã mua
Đề xuất các phương án sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các mặt hàng đã hoặc đề nghị mua sắm
3. Công việc khác
Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của trưởng bộ phận...
Hỗ trợ Quản lý phòng khám khi có yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ ngoại hình sáng, không nói giọng địa phương
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lễ tân, chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương tự.
Kinh nghiệm
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ văn phòng (Words, Excel, PowerPoint, Gmail, Drive,)
Kỹ năng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Ưu đãi sử dụng dịch vụ nội bộ
Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, xem xét tăng lương theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
