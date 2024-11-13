Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: khu dân cư, Thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Có thể Livestream và quay video tiktok tuyển dụng. (sẽ được team marketing hỗ trợ quay và edit).

- Tạo và đăng tuyển các vị trí tuyển dụng

- Đi thị trường và khu vực tỉnh tạo nguồn tuyển dụng

- Tìm và sắp xếp phỏng vấn trực tiếp ứng viên cho nhiều vai trò: công nhân

- Xây dựng các nền tảng tuyển dụng offline

- Phát tờ rơi, banner, và tuyển dụng offline quanh khu vực

- Báo cáo kết quả tuyển dụng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu đi offline và đưa đón ứng viên

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương (về tuyển dụng hoặc các vị trí khác về nhân sự)

- Kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn tốt, có khả năng nhìn nhận và đánh giá con người

- Kỹ năng đánh giá hồ sơ ứng viên/sàng lọc hồ sơ

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các ứng dụng: Word, Excel, Powerpoint...

- Có kỹ năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn, lương cơ bản từ 8,000,000 – 15,000,000VND/tháng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...)

- Cơ hội phát triển sự nghiệp ở các mảng khác của Tuyển dụng (như Employer Branding) hay các mảng khác trong nhân sự

- Được hỗ trợ định hướng công việc và lộ trình nghề nghiệp và lộ trình phát triển bản thân rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

