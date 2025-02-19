Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VinWonders làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,500 USD

Mức lương Từ 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Văn phòng Symphony, Phố Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 1,500 USD

• Xây dựng và kiểm soát Kế hoạch Tuyển dụng theo Khối/Phòng/Ban được phân công.

• Tạo nguồn & thực hiện Tuyển dụng theo Khối/Phòng/Ban được phân công.

• Xây dựng hình ảnh/thương hiệu Tuyển dụng. Thiết lập và thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác với các đối tác tuyển dụng (Trường Đại học, Hiệp hội/ Câu lạc bộ nhân sự…)

• Xây dựng, cập nhật và kiểm soát dữ liệu ứng viên

• Giải quyết các vấn đề Quan hệ lao động theo phân công.

• Thực hiện các báo cáo Tuyển dụng/Nhân sự theo phân công.

Với Mức Lương Từ 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế ... Ưu tiên ứng viên học tập tại các trường Nước ngoài

• Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm trong các công việc Tuyển dụng, HRBP.

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Headhunt Services hoặc làm việc trong các Nhà máy/Công ty nước ngoài lớn.

• Có khả năng làm việc độc lập

• Có khả năng sử dụng Tiếng Anh thành thạo

• Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thuyết trình tốt

Tại VinWonders Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VinWonders

