Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VinWonders làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại VinWonders
- Hà Nội: Toà nhà Văn phòng Symphony, Phố Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 1,500 USD
• Xây dựng và kiểm soát Kế hoạch Tuyển dụng theo Khối/Phòng/Ban được phân công.
• Tạo nguồn & thực hiện Tuyển dụng theo Khối/Phòng/Ban được phân công.
• Xây dựng hình ảnh/thương hiệu Tuyển dụng. Thiết lập và thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác với các đối tác tuyển dụng (Trường Đại học, Hiệp hội/ Câu lạc bộ nhân sự…)
• Xây dựng, cập nhật và kiểm soát dữ liệu ứng viên
• Giải quyết các vấn đề Quan hệ lao động theo phân công.
• Thực hiện các báo cáo Tuyển dụng/Nhân sự theo phân công.
Với Mức Lương Từ 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm trong các công việc Tuyển dụng, HRBP.
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Headhunt Services hoặc làm việc trong các Nhà máy/Công ty nước ngoài lớn.
• Có khả năng làm việc độc lập
• Có khả năng sử dụng Tiếng Anh thành thạo
• Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thuyết trình tốt
Tại VinWonders Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VinWonders
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI