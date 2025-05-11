Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng (30%)
Lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng / quý và đề xuất các giải pháp thu hút ứng viên hiệu quả.
Phối hợp với các bộ phận Marketing để xác định nhu cầu tuyển dụng theo từng dự án.
Triển khai hoạt động tuyển dụng (60%)
Soạn thảo và đăng tải tin tuyển dụng trên các kênh truyền thông phù hợp.
Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ và điều phối phỏng vấn chuyên môn.
Theo dõi và cập nhật tiến độ tuyển dụng, đảm bảo chỉ tiêu về số lượng và chất lượng ứng viên các dự án
Báo cáo và đo lường (10%)
Tổng hợp số liệu, phân tích hiệu quả các kênh tuyển dụng.
Báo cáo về tiến độ, kết quả và đề xuất cải tiến quy trình tuyển dụng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Quản trị nhân lực, Nhân sự.... hoặc các chuyên ngành liên quan
Độ tuổi từ 22 - 30
Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên (ưu tiên mạnh về tuyển dụng số lượng nhân sự)
Tư duy logic, tinh thần trách nhiệm cao, bám đuổi mục tiêu, đo lường hiệu quả công việc
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ: 8.000.000đ + thưởng kết quả tuyển dụng
8.000.000đ + thưởng kết quả tuyển dụng
Hưởng chế độ nghỉ Lễ tết, phép năm, Thưởng Lễ tết theo quy định
Được tham gia BHXH, Công đoàn theo quy định của nhà nước.
Được làm việc trong môi trường, trẻ trung năng động, có thể mở rộng quan hệ và hoàn thiện kỹ năng làm việc.
Review lương ít nhất 01 lần/năm và tăng đột xuất với các cá nhân xuất sắc
Được làm việc một cách chủ động theo cách của riêng mình, chủ động đề xuất các biện pháp nhằm phát triển công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Trường Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 khu văn phòng Green Office_HH1_Tòa nhà Meco Complex ngõ 102 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

