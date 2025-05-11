Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH MTV Cimigo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

HÀ NỘI_CIMIGO TUYỂN DỤNG

Hiện tại, văn phòng tại Hà Nội của Cimigo đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tuyển Dụng Đào Tạo với mô tả công việc như sau:

1.Tuyển dụng

- Lên kế hoạch tuyển dụng hàng tuần, hàng tháng.

- Đảm bảo chỉ tiêu tuyển dụng cộng tác viên (CTV) khu vực phía Bắc về số lượng cũng như chất lượng.

- Duy trì, mở rộng và phát triển các nguồn tuyển dụng CTV.

2. Đào tạo CTV:

- Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức của công ty cũng như các quy định làm việc dành cho CTV.

- Đào tạo cho CTV kỹ năng tiếp xúc - phỏng vấn người tiêu dùng theo từng loại hình dự án.

3. Hành chánh:

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ CTV.

- Giám sát việc thưc hiện thủ tục hành chính cho CTV: Thủ tục đầu vào (Thẻ nhân viên, Hợp đồng lao động, Mã số thuế, … sau khi Training), thủ tục đầu ra (Khi CTV xin nghỉ việc).

- Quản lý các hoạt động của văn phòng Hà Nội: Giờ giấc làm việc của nhân viên, chi phí (thuê văn phòng, điện, nước, …).

- Các công việc khác được giao bởi người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm làm “Tuyển dụng - Đào tạo CTV” tại các công ty Nghiên cứu thị trường. HOẶC các công ty chuyên Tuyển dụng – Đào tạo CTV làm việc ngoài thị trường.

- Thành thạo vi tính văn phòng (Excel, World, Outlook, Internet).

- Sử dụng thành thạo các công nghệ, mạng xã hội cho việc tuyển dụng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích làm việc với con người.

- Kỹ năng làm việc: Quản lý nhân sự, Quản lý thời gian, Sắp xếp công việc, …

Tại Công ty TNHH MTV Cimigo Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận.

- Thử việc nhận 100% lương.

- BHXH, BHYT, BH sức khỏe,15 ngày phép/ năm.

- Thưởng cuối năm theo doanh thu công ty.

- Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 Từ Thứ 2 – Thứ 6.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Được tham gia vào các khóa đào tạo do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Cimigo

