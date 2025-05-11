Tuyển Chuyên viên tuyển dụng HỘ KINH DOANH THỜI TRANG 231 CHÙA BỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

- Tuyển dụng các vị trí khối cửa hàng (Quản lý cửa hàng, nhân viên part time) và khối văn phòng (marketing: trade marketing, design, nhân viên kho, giám sát nội bộ, hành chính nhân sự, thu mua, …)

- Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, xây dựng kế hoạch tuyển dụng

- Triển khai tuyển dụng theo quy trình, chỉ tiêu và chất lượng được giao

Tạo nguồn - Hẹn phỏng vấn - Đánh giá - Thông báo kết quả

- Tham gia vào quá trình sơ vấn/ phỏng vấn, đánh giá nhằm lựa chọn ứng viên phù hợp

- Thực hiện và quản ký nội dung trên các kênh đăng tuyển

- Thực hiện các báo cáo chỉ số tuyển dụng

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ/Nam

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên (vị trí Tuyển dụng, hành chính nhân sự, các vị trí liên quan/ tương đương …)

- Tự tin, không ngại giao tiếp, vui vẻ, giàu năng lượng

- Có kỹ năng quan sát, phân tích, đánh giá, tư duy logic

- Phù hợp với giá trị văn hóa của doanh nghiệp: Tận tâm - Trung thực - Trực diện - Nhận trách nhiệm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và có định hướng xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG 231 CHÙA BỘC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10 - 15 triệu

- Thử việc 1 tháng

- Công ty cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại (công ty chi trả tiền điện thoại)

- BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ/tết… theo quy định công ty

- Du lịch 1 lần/năm, cùng nhiều hoạt động nội bộ

- Môi trường làm việc trẻ trung - vui vẻ - giàu năng lượng - hiện đại - không ngừng đổi mới và sáng tạo

- Đội ngũ nhân sự trẻ, chủ yếu nhân sự 9x - 2k

- Công ty chú trọng phát triển tư duy, năng lực của nhân sự thông qua đào tạo nội bộ và tài trợ tham gia các khóa học

- Văn phòng sang - sịn, đảm bảo điều kiện làm việc. Có khu pantry để nhân viên thư giãn sau giờ làm việc

- Chính sách mua hàng công ty hàng tháng với giá cực ưu đãi

- Có cơ hội phát triển lên những vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THỜI TRANG 231 CHÙA BỘC

