Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. Mô tả công việc

• Tuyển dụng chính cho các vị trí thuộc khối Vận hành (Operations) và khối Phát triển thị trường (Sales).

• Phân tích yêu cầu tuyển dụng (YCTD) và đưa ra kênh tuyển dụng phù hợp. Xây dựng và phát triển nguồn ứng viên dồi dào, đảm bảo nhu cầu tuyển dụng các vị trí hiện tại và cho nhu cầu tuyển tăng cường.

• Triển khai các phương án tuyển dụng và sàng lọc ứng viên, trực tiếp tổ chức kiểm tra và phỏng vấn lựa chọn ứng viên.

• Phối hợp với Trưởng bộ phận, các bên liên quan để đề xuất offer, đàm phán lương và đưa ra quyết định tuyển dụng.

• Thu thập thông tin thị trường, đối thủ, xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí trong tương lai.

• Hỗ trợ Trưởng bộ phận tuyển dụng lập kế hoạch ngân sách hoạt động quảng bá thương hiệu tuyển dụng hàng năm và kiểm soát ngân sách.

• Chịu trách nhiệm xây dựng mối quan hệ với các trường Đại học, các Câu lạc bộ/tổ chức Sinh viên để phối hợp thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu tuyển dụng cho công ty.