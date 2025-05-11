Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, phòng ban, tiến hành lập kế hoạch tuyển dụng
Truyền thông tuyển dụng và thu thập ứng viên, hẹn phỏng vấn
Tổ chức phỏng vấn, sàng lọc ứng viên
Quản lý danh sách ứng viên và công tác đào tạo hội nhập
Tổng hợp báo cáo về tình hình tuyển dụng
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 6 tháng làm tuyển dụng
Thành thạo quy trình tuyển dụng, các kênh truyền thông tuyển dụng
kỹ năng giao tiếp tự tin
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 6-8tr + thưởng ( Thu nhập 10-15 triệu)
Bảo hiểm xã hội khi trở thành nhân viên chính thức
Du lịch hàng năm ( 1 năm 1 lần)
Chương trình phúc lợi lễ tết...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
