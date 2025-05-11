Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, phòng ban, tiến hành lập kế hoạch tuyển dụng

Truyền thông tuyển dụng và thu thập ứng viên, hẹn phỏng vấn

Tổ chức phỏng vấn, sàng lọc ứng viên

Quản lý danh sách ứng viên và công tác đào tạo hội nhập

Tổng hợp báo cáo về tình hình tuyển dụng

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 6 tháng làm tuyển dụng

Thành thạo quy trình tuyển dụng, các kênh truyền thông tuyển dụng

kỹ năng giao tiếp tự tin

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6-8tr + thưởng ( Thu nhập 10-15 triệu)

Bảo hiểm xã hội khi trở thành nhân viên chính thức

Du lịch hàng năm ( 1 năm 1 lần)

Chương trình phúc lợi lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin