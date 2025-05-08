Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SGG HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, đặc biệt là bộ phận kinh doanh (Sales Bất động sản).

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch tuyển dụng: đăng tin, lọc CV, phỏng vấn sơ tuyển.

Chủ động tìm kiếm nguồn ứng viên qua đa kênh: Facebook , Website, Hội nhóm,...

Phối hợp với các trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn và đánh giá ứng viên.

Theo dõi, hỗ trợ quá trình nhận việc và hội nhập của nhân sự mới.

Báo cáo tiến độ tuyển dụng hàng tuần, tháng cho quản lý.

Đề xuất các phương án tối ưu hiệu quả tuyển dụng.

Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, chương trình đào tạo, gắn kết nhân sự.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 22 – 30 tuổi.

Có 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng (ưu tiên ngành Bất động sản, Sales, Telesales, BPO...).

Kỹ năng giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý ứng viên nhanh.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, các nền tảng tuyển dụng online.

Nhiệt tình, chủ động, chịu được áp lực KPI.

Tư duy kết quả, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SGG HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 8–12 triệu VNĐ + Thưởng tuyển dụng + Bonus theo chiến dịch (Tổng thu nhập 15–25 triệu VNĐ/tháng tùy hiệu suất).

Cơ hội thăng tiến nhanh lên Trưởng nhóm Tuyển dụng, Trưởng phòng Nhân sự.

Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên sâu do công ty tổ chức.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi.

Thưởng tháng, quý, năm theo kết quả làm việc.

Du lịch, teambuilding, các chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SGG HOMES

