Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa V+, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Xác định nhu cầu và lập kế hoạch tuyển dụng thông qua mục tiêu công ty

Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, phân tích xây dựng chân dung ứng viên , lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng.

Tương tác với ứng viên (trước, trong và sau quá trình tuyển dụng);

Tìm kiếm và sàng lọc, đánh giá lưa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng

Sắp xếp phỏng vấn và đánh giá ứng viên

Tham gia xây dựng và đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

Quản lý và điều phối các hoạt động tuyển dụng: quản lý hồ sơ, cải tiến quy trình TD…

Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty, kiểm soát ngân sách tuyển dụng. Cập nhật thông tin về các ứng viên tiềm năng khai thác từ nguồn nội bộ và bên ngoài;

Đo lường hiệu quả tuyển dụng, các chỉ số hiệu quả của các kênh Tuyển dụng.

Thực hiện Đào tạo hội nhập. Theo dõi, tổng hợp hoạt động đào tạo nội bộ.

Báo cáo định kỳ và báo cáo tiến độ tuyển dụng theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của của cấp trên

Soạn thảo, ban hành, thông báo các văn bản hành chính.

Hỗ trợ p kế toán: kiểm các kho hàng hóa của công ty

Phối hợp các nhân sự phòng HCNS lên kế hoạch tổ chức các chương trình trong năm: Sinh nhật, Ngày lễ 8/3, 20/10, Tết Trung Thu, Year End Party, Du lịch,...

Hỗ trợ công việc phòng HCNS khi cần

Thực hiện 1 số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên (Độ tuổi 25-35 tuổi)

Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng, ví dụ như các hệ thống theo dõi ứng viên (Microsoft Office, Excel,.. cũng như các nền tảng tuyển dụng TOPCV, LinkedIn,fb...)

Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên;

Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc;

Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và đảm bảo các chỉ tiêu tuyển dụng được đáp ứng.

Sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận các công việc, thử thách mới;

Nhanh nhẹn, sáng tạo, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt; biết cách ứng xử khéo léo, hòa nhã

Thu nhập: 10 triệu -15 triệu (Thoả thuận theo năng lực)

Thưởng lễ, tết, liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm.

Môi trường công ty bán lẻ thời trang giới trẻ năng động, hiện đại, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển bản thân

Mua hàng tại các hệ thống cửa hàng của Delys với giá nhân viên

Tiếp cận với hệ thống quy trình, quy chuẩn của ngành bán lẻ

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

