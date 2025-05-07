Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, xác định nhu cầu tuyển dụng.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp, tìm kiếm và thu hút ứng viên.

Trao đổi với ứng viên (qua email hoặc qua các kênh chat cá nhân) và tìm hiểu sơ bộ xem có phù hợp với chân dung ứng viên cần tuyển hay không

Sàng lọc hồ sơ, liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên.

Phỏng vấn sơ tuyển, đánh giá ứng viên và phối hợp với quản lý để ra quyết định tuyển dụng.

Quản lý và cập nhật database ứng viên.

Theo sát và hỗ trợ trong suốt quá trình trước và sau khi phỏng vấn

Ghi chép báo cáo thông tin ứng viên và hành trình ứng viên từ khi nhận được CV đến khi tuyển dụng thành công

Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ.

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có thành tích (track-record) tuyển dụng hiệu quả số lượng lớn các vị trí khối back office: telesales, marketing, chuyên viên, giáo viên.

Kinh nghiệm headhunt/tuyển dụng trong môi trường giáo dục/công nghệ giáo dục là lợi thế lớn

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức nền tảng về Nhân sự, Bán hàng hoặc Marketing.

Tại Công ty TNHH TeenUp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn lương cứng Part-time: 4.000.000 VNĐ/tháng; Full-time: 7.000.000 VNĐ/tháng.

Chính sách hoa hồng (commission): Áp dụng theo cơ chế hiện hành của bộ phận tuyển dụng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển sự nghiệp.

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tuyển dụng và nhân sự.

Cơ hội thăng tiến và mở rộng network trong ngành HR.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TeenUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.