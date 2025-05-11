Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 65 Hàm Long – phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Xây dựng hệ thống và quy trình tuyển dụng

– Tham gia xây dựng, chuẩn hóa các quy trình, tiêu chuẩn tuyển dụng cho từng nhóm vị trí.

– Thiết lập và cập nhật hệ thống đánh giá ứng viên, bảng tiêu chí phỏng vấn theo từng vị trí.

– Xây dựng và phát triển nguồn ứng viên tiềm năng, mở rộng các kênh tuyển dụng.

– Quản lý dữ liệu ứng viên, cập nhật báo cáo tuyển dụng định kỳ.

Triển khai công tác tuyển dụng

– Lập kế hoạch tuyển dụng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các phòng ban, ban lãnh đạo công ty.

– Xác định, đề xuất các kênh tuyển dụng phù hợp và hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu tuyển dụng được giao.

– Chủ động đăng tuyển, tìm kiếm, khai thác, sàng lọc hồ sơ ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau.

– Sử dụng hiệu quả các kênh tuyển dụng (nội bộ, bên ngoài, mạng xã hội …).

Thực hiện tuyển dụng

– Tham gia trực tiếp vào các vòng phỏng vấn: sơ vấn, phỏng vấn chuyên môn, phỏng vấn cuối.

– Đánh giá ứng viên khách quan và lưu trữ dữ liệu ứng viên một cách hệ thống.

– Thương lượng, đàm phán điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ với ứng viên khi cần thiết.

Theo dõi sau tuyển dụng

– Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc tiếp nhận, hướng dẫn nhân sự mới.

– Theo dõi quá trình thử việc, thu thập ý kiến đánh giá và đề xuất quyết định tiếp nhận/chấm dứt thử việc.

Đánh giá hiệu quả tuyển dụng

– Thống kê, phân tích dữ liệu tuyển dụng (số lượng ứng viên, chi phí, nguồn ứng viên, tỷ lệ đạt…).

– Đề xuất cải tiến phương pháp, kênh tuyển dụng để nâng cao hiệu quả.

Báo cáo và các công việc khác

– Thực hiện báo cáo công việc định kỳ theo tuần/tháng/quý hoặc theo yêu cầu.

– Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo và phân công của cán bộ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Báo chí,.…

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty headhunt, các công ty có quy mô lớn

Tác phong chuyên nghiệp, ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp tốt, dễ tạo được thiện cảm và ấn tượng tốt với ứng viên.

Kỹ năng quản lý thời gian, thiết lập và triển khai kế hoạch.

Cẩn thận, chăm chỉ tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc tốt

Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 14 – 18 triệu/tháng, thỏa thuận theo năng lực.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,… theo quy định.

Chế độ nghỉ Lễ, tết, phép năm,….

Thưởng các ngày Lễ, Tết, 30/4, 1/5, 2/9,… theo quy định của Công ty.

Lương tháng 13,14… theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Các hoạt động team building, workout,… giữa các phòng ban.

Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư Bizman

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin