Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Mega Mall GrandPark, Quận 9, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Huyện Gia Lâm

Phụ trách tuyển dụng các vị trí bảo vệ/ cứu hộ cho các công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup như Vinhomes, Vincom Retail, Vinpearl, VinCons… theo vùng được phân công, đảm bảo về số lượng, chất lượng và thời gian tuyển dụng.

Sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn.

Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyển dụng (kế hoạch tuyển dụng, ngày hội tuyển dụng,…) trong phạm vi phụ trách, đáp ứng số lượng, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch

Phát triển kênh tuyển dụng nhằm thu hút nguồn ứng viên với chi phí tối ưu, đảm bảo tiết kiệm ngân sách: Kênh tuyển dụng Facebook/Fanpage, Website, Zalo/Viber...

Quản lý hệ thống dữ liệu ứng viên (nội bộ và bên ngoài) đảm bảo Công ty luôn có nguồn ứng viên đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng kịp thời và hiệu quả nhu cầu cung ứng nhân sự.

Cập nhật và cung cấp các báo cáo tuyển dụng theo định kỳ và đột xuất.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, QTKD, Marketing...

Kiến thức về tuyển dụng, thị trường lao động.

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tuyển dụng số lượng lớn, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tuyển mass.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.

Kỹ năng phỏng vấn.

Năng động, trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình.

Sử dụng thành thạo các phần mềm, ứng dụng phục vụ quản lý công việc. Biết sử dụng phần mềm SAP là một lợi thế.

Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, chịu được áp lực cao, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh

Các chính sách phúc lợi tuân thủ luật Lao động hiện hành + chế độ đãi ngộ riêng của công ty

Văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, Thứ 2 – Thứ 7 (Nghỉ 2 Thứ 7/tháng & CN và các ngày Lễ Tết theo quy định chung)

Hà Nội: Tòa TechnoPark, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

HCM: Vincom Mega Mall GrandPark, Quận 9, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom

