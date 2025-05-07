Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMG GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã thống nhất từng tháng và khi có phát sinh.

Cập nhật danh sách các nguồn cung ứng nhân sự, khai thác và sử dụng các nguồn tuyển dụng hiệu quả.

Tập hợp bảng mô tả công việc, tiêu chí tuyển dụng cho từng vị trí.

Sàng lọc và sơ tuyển hồ sơ ứng tuyển.

Tổ chức tuyển dụng: Thông báo tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng, tổ chức phỏng vấn, cập nhật danh sách trúng tuyển, theo dõi hồ sơ nhận việc, theo dõi danh sách học việc/thử việc…

Cập nhật dự trữ danh sách ứng viên cho từng vị trí, đảm bảo luôn có sẵn nguồn cung ứng nhân sự và tuyển dụng kịp thời.

Phân tích kết quả tuyển dụng hàng tuần/tháng để có kế hoạch và chiến lược phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự hiệu quả.

Thực hiện việc tổng hợp và báo cáo kết quả tuyển dụng hàng tuần/hàng tháng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành QTNN, QTKD, và các chuyên ngành khác có liên quan.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương (Ưu tiên ứng viên đã từng tuyển dụng mass số lượng lớn trong ngành Thẩm mỹ, có nguồn tuyển dụng các vị trí như: telesales, tư vấn viên, kỹ thuật viên, marketing,…).

Yêu thích công việc tuyển dụng.

Định hướng phát triển bản thân theo Tuyển dụng.

Năng động, tự tin, hoạt bát.

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMG GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tối thiểu từ 15 – 20 triệu/tháng trở lên.

Làm việc giờ hành chính : 08:30 – 17:00

Thưởng nóng theo tháng

Được làm việc trong môi trường năng động – trẻ trung - thân thiện, nhiều cơ hội đào tạo , cơ hội thăng tiến.

Hưởng lương tháng 13…, thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.

Teambuilding – du lịch nghỉ mát – sự kiện nội bộ tổ chức theo tuần/tháng/quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMG GLOBAL

