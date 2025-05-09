Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

1. Quản lý công tác tuyển dụng công ty theo Thủ tục tuyển dụng:

- Nhận bản đăng ký nhận sự, trình ký

- Lập thông báo tuyển dụng, liên hệ các trung tâm việc làm để thông báo tuyển dụng,

- Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, trả hồ sơ không đạt, lên danh sách trình TP

- Lập – gửi thư mời phỏng vấn theo yêu cầu TP, điện thoại báo ứng viên ngày giờ phỏng vấn, chuẩn bị bài phỏng vấn- phòng phỏng vấn, chuyển bài/ kết quả phỏng vấn cho TP, lên danh sách kết quả phỏng vấn, thông báo ứng viên không đạt bằng thư

- Lên danh sách phỏng vấn, thông báo ứng viên phòng vấn bằng điện thoại và thư, tổ chức phỏng vấn (phòng họp, nhắc lại lịch), lên danh sách kết quả phỏng vấn, thông báo ứng viên không đạt yêu cầu, thông báo ứng viên đạt yêu cầu và lịch nhận việc, lập giấy nhận việc.

2. Chuyển bảng đánh giá ứng viên cho trưởng phòng/ phòng ban liên quan, lập bảng đánh giá ứng viên khi thử việc.

3. Quản lý hồ sơ, lý lịch của NV toàn Công ty: lưu hồ sơ NV trong file theo bộ phận. Quản lý dữ liệu nhân viên trong phần mềm nhân sự, cập nhật định kỳ hàng tháng.

4. Quản lý hồ sơ lý lịch của ứng viên không đạt yêu cầu: lập danh sách ứng viên không đạt yêu cầu theo biểu mẫu danh sách phỏng vấn của Thủ tục tuyển dụng, hồ sơ của từng đợt tuyển dụng đối với mỗi loại chức danh được lưu giữ riêng theo thứ tự trong danh sách.

5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý phòng. Chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn.