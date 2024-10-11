Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý, vận hành và giám sát các hoạt động của: dịch vụ công nghệ, hệ thống công nghệ đảm bảo đáp ứng dịch vụ 247 Chẩn đoán và xử lý các sự cố hệ thống phát sinh Phối hợp với đối tác và các bộ phận khác trong việc xử lý sự cố hệ thống Xây dựng các hệ thống môi trường vận hành và kiểm thử Triển khai ứng dụng, bản vá lỗi vào môi trường Vận hành Xây dựng, quản lý và cải tiến quy trình, tối ưu vận hành hệ thống Tham gia các dự án CNTT: Xây dựng môi trường, tiếp nhận bàn giao vận hành hệ thống. Tham gia hỗ trợ người dùng cuối.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành CNTT Kính nghiệm: ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương Có kiến thức nền tảng với HDH Linux (Ubuntu, CentOS, ...), Vmware Có kinh nghiệm về: Docker, Redis, Apache Kafka, RabbitMQ, NodeJS, Minio, ứng dụng triển khai CI/CD. Có basic về query: Mysql, MongoDB... Kinh nghiệm cài đặt và sử dụng các phần mềm giám sát: zabbix, ELK... Khả năng quản lý công việc tốt, tư duy logic tốt. Khả năng học hỏi và ứng dụng công nghệ mới open source Ý thức, trách nhiệm cao về bảo mật thông tin

Điểm cộng nếu có:

Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về an toàn thông tin (OWASP, PCI, CEW), biết sử dụng các tool kiểm tra bảo mật của mã nguồn (sonarqube, Mobile Security Framework (MobSF) is an automated, all-in-one mobile application (Android/iOS/Windows) pen-testing, malware analysis and security assessment framework capable of performing static and dynamic analysis.) Vận hành hệ thống lớn nhiều server, lượng người dùng tải cao. Có kinh nghiệm vận hành, làm việc ở các đơn vị áp dụng DevOps, Agile

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau... Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Được tham gia vào các hoạt động giải trí giữa giờ và sau giờ làm: như đọc sách, thi đấu bi lắc, chơi game trên PS4, thi đấu chơi game online như đế chế, liên minh huyền thoại, pubg, ...Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..

Đào tạo:

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

