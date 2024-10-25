Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh - Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch sản xuất, vật tư và nhân công cho Tổ/Nhóm sản xuất Phân công công việc hàng ngày cho các tổ, bàn sơ chế, Nhân viên Sơ chế trong xưởng, giám sát thực hiện sản xuất đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công, chất lượng sản phẩm, tỷ lệ thu hồi loại 1 và leadtime/ khung thời gian quy định tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, quy cách sản phẩm và tiến độ theo yêu cầu. Kiểm tra chất lượng nông sản đầu vào từ Nông trường và Nhà cung cấp/ Hộ sản xuất và vật tư sơ chế như bao bì, tem nhãn... trước khi nhập kho và trước khi đưa vào sơ chế, đóng gói. Lấy mẫu, test nhanh, kiểm tra khác theo quy định để đánh giá Chất lượng và ATTP của nông sản và bao bì, vật tư tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Kiểm tra, giám sát và đảm bảo chất lượng thành phẩm sau khi sơ chế. Đề xuất giải pháp và phối hợp cùng Bộ phận liên quan phát hiện và khắc phục triệt để các sự cố về chất lượng, quy cách sản phẩm Đánh giá chất lượng hàng tồn kho 1 lần/ ngày, báo cáo về sự thay đổi chất lượng, đề xuất phương án xử lý tới cấp trên và thực hiện. Quản lý vệ sinh, an toàn lao động và PCCC Ghi chép kết quả kiểm tra đánh giá, lưu trữ, báo cáo chất lượng từng lô hàng cho Đội trưởng Sau thu hoạch và Bộ phận Chăm sóc Khách hàng. Lập báo cáo định kì và bất thường theo quy định tới Đội trưởng Sau thu hoạch. Đề xuất cải tiến quy trình, tiêu chuẩn sản phẩm và bao bì

Lập kế hoạch sản xuất, vật tư và nhân công cho Tổ/Nhóm sản xuất

Phân công công việc hàng ngày cho các tổ, bàn sơ chế, Nhân viên Sơ chế trong xưởng, giám sát thực hiện sản xuất đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công, chất lượng sản phẩm, tỷ lệ thu hồi loại 1 và leadtime/ khung thời gian quy định tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, quy cách sản phẩm và tiến độ theo yêu cầu.

Kiểm tra chất lượng nông sản đầu vào từ Nông trường và Nhà cung cấp/ Hộ sản xuất và vật tư sơ chế như bao bì, tem nhãn... trước khi nhập kho và trước khi đưa vào sơ chế, đóng gói.

Lấy mẫu, test nhanh, kiểm tra khác theo quy định để đánh giá Chất lượng và ATTP của nông sản và bao bì, vật tư tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.

Kiểm tra, giám sát và đảm bảo chất lượng thành phẩm sau khi sơ chế. Đề xuất giải pháp và phối hợp cùng Bộ phận liên quan phát hiện và khắc phục triệt để các sự cố về chất lượng, quy cách sản phẩm

Đánh giá chất lượng hàng tồn kho 1 lần/ ngày, báo cáo về sự thay đổi chất lượng, đề xuất phương án xử lý tới cấp trên và thực hiện.

Quản lý vệ sinh, an toàn lao động và PCCC

Ghi chép kết quả kiểm tra đánh giá, lưu trữ, báo cáo chất lượng từng lô hàng cho Đội trưởng Sau thu hoạch và Bộ phận Chăm sóc Khách hàng. Lập báo cáo định kì và bất thường theo quy định tới Đội trưởng Sau thu hoạch.

Đề xuất cải tiến quy trình, tiêu chuẩn sản phẩm và bao bì

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch, Chế biến... các chuyên ngành liên quan Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch, Chế biến... các chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và chuyên môn cao Lương tháng 13 và thưởng theo Performance Bảo hiểm xã hội, y tế và tai nạn đầy đủ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và chuyên môn cao

Lương tháng 13 và thưởng theo Performance

Bảo hiểm xã hội, y tế và tai nạn đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin