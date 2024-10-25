Tuyển Chuyên Viên Vận Hành thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh
- Lâm Đồng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch sản xuất, vật tư và nhân công cho Tổ/Nhóm sản xuất
Phân công công việc hàng ngày cho các tổ, bàn sơ chế, Nhân viên Sơ chế trong
xưởng, giám sát thực hiện sản xuất đảm bảo sử dụng tối ưu máy móc và nhân công,
chất lượng sản phẩm, tỷ lệ thu hồi loại 1 và leadtime/ khung thời gian quy định tuân thủ
quy trình, tiêu chuẩn, quy cách sản phẩm và tiến độ theo yêu cầu.
Kiểm tra chất lượng nông sản đầu vào từ Nông trường và Nhà cung cấp/ Hộ sản xuất
và vật tư sơ chế như bao bì, tem nhãn... trước khi nhập kho và trước khi đưa vào sơ
chế, đóng gói.
Lấy mẫu, test nhanh, kiểm tra khác theo quy định để đánh giá Chất lượng và ATTP
của nông sản và bao bì, vật tư tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.
Kiểm tra, giám sát và đảm bảo chất lượng thành phẩm sau khi sơ chế. Đề xuất giải pháp và phối hợp
cùng Bộ phận liên quan phát hiện và khắc phục triệt để các sự cố về chất lượng, quy
cách sản phẩm
Đánh giá chất lượng hàng tồn kho 1 lần/ ngày, báo cáo về sự thay đổi chất lượng, đề xuất phương án xử lý tới cấp trên và thực hiện.
Quản lý vệ sinh, an toàn lao động và PCCC
Ghi chép kết quả kiểm tra đánh giá, lưu trữ, báo cáo chất lượng từng lô hàng cho Đội
trưởng Sau thu hoạch và Bộ phận Chăm sóc Khách hàng. Lập báo cáo định kì và bất
thường theo quy định tới Đội trưởng Sau thu hoạch.
Đề xuất cải tiến quy trình, tiêu chuẩn sản phẩm và bao bì
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch, Chế biến... các chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và chuyên môn cao
Lương tháng 13 và thưởng theo Performance
Bảo hiểm xã hội, y tế và tai nạn đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP WINECO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
