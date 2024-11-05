Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa CMC Tower, Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Đến 30 Triệu
Nghiên cứu các dịch vụ trên Azure để đưa ra giải pháp mang tính thực tiễn cho doanh nghiệp.
Thiết kế & cấu hình các hệ thống, phần mềm ứng dụng của khách hàng dựa trên công nghệ điện toán đám mây liên quan đến Azure.
Tư vấn & phát triển các dự án liên quan đến Cloud Azure.
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1+ năm kinh nghiệm sử dụng AWS/Azure
Kinh nghiệm thiết kế và xây dựng môi trường web trên Azure (Máy ảo, AKS, Azure SQL,...)
Nền tảng vững chắc về quản trị hệ thống máy chủ Linux/Unix và Windows
Kinh nghiệm sử dụng các công cụ DevOps trong môi trường đám mây, như Ansible, Artifactory, Docker, GitHub, Jenkins, Kubernetes, Maven và Sonar Qube
Kiến thức về một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều như Python, Bash Shell, Power Shell
Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP
Mức lương cạnh tranh
Gói thu nhập upto 14 - 15 tháng lương/năm (chưa bao gồm gói thưởng lễ Tết lên đến 16M/năm)
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và ôn thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại công ty.
Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc.
Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path có lộ trình với từng vị trí, từng phòng ban. Có cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...
BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào ngày sinh nhật
Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care
Chế độ đãi ngộ nâng cao cho phụ nữ mang thai
Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/nămTrợ cấp thai sản dành cho nhân viên nữ.
Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, chạy bộ Tiếng Anh,...
Được trang bị laptop, các thiết bị công nghệ hiện đại trong quá trình làm việc.
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
