Tuyển Content Creator Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 88 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách sáng tạo nội dung kênh Tik tok thương hiệu cá nhân về lĩnh vực sức khỏe.

Quay dựng phối hợp với team marketing để triển khai ý tưởng hiệu quả.

Kết hợp công cụ AI để gia tăng hiệu suất công việc.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ thế hệ 9x. Tính cách hài hước, có những ý tưởng sáng tạo điên rồ, có tư duy sâu sắc.

Có kinh nghiệm cứng, đã xây kênh Tik Tok thương hiệu cá nhân thành công.

Có kinh nghiệm làm nội dung trong ngành chăm sóc sức khỏe: y tế, spa, thẩm mỹ, nha khoa,... là 1 lợi thế.

Có sử dụng AI trong làm việc là 1 lợi thế.

Am hiểu về Tik Tok.

Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ: 30.000.000 - 50.000.000đ/ tháng(thỏa thuận theo năng lực bao gồm: LCB + Phụ cấp + Lương khối lượng công việc + Lương tăng ca,... ) + Thưởng hiệu quả + Thưởng nóng thu nhập lên đến: 40.000.000 - 60.000.000đ/ tháng tùy năng lực.

Phụ cấp 1.200.000đ bao gồm: Hỗ trợ ăn trưa 900.000đ/tháng + xăng xe: 300.000đ/ tháng.

Thử việc 01 - 02 tháng (tùy năng lực) nhận 85% LCB + 100 % các khoản thưởng. Xét tăng lương định kỳ hoặc theo thành tích nổi bật.

Các chế độ khác: hiếu hỉ, lễ tết, team building, du lịch, nghỉ mát,... đầy đủ theo quy định chung của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, được đào tạo và phát triển nghiệp vụ mới (AI) chuyên sâu trong nghề, cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.