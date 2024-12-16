Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: J04

- L03 An Phú Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để tạo ra nội dung hấp dẫn và hiệu quả.
Xây dựng và quản lý lịch nội dung trên các kênh truyền thông khác nhau (website, mạng xã hội, email marketing,...)
Quản lý và cộng tác với các nhà thiết kế đồ họa, video để tạo ra nội dung chất lượng cao.
Phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung marketing và đưa ra các đề xuất cải tiến.
Theo dõi và cập nhật các chỉ số đo lường hiệu quả nội dung (KPI).
Tham gia các hoạt động marketing khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý nội dung (CMS) và các nền tảng mạng xã hội.
Khả năng viết lách tốt, sáng tạo và có khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.
Tinh thần làm việc nhóm tốt, chủ động, năng động và chịu được áp lực công việc.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mỹ phẩm là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Content Marketing.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác (thưởng lễ, tết, du lịch, team building,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 108 Dịch Vọng Hậu , Cầu Giấy , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

