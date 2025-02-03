Tuyển Content Creator Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH Thế Thảo
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Quản lý và Xây dựng kênh tiktok của BLĐ công ty
Sáng tạo/ biên tập nội dung, lên kịch bản video, clips trên Tiktok
Tham gia vào quá trình sản xuất, edit video
Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất của TikTok
Báo cáo công việc theo tuần/tháng và khi được yêu cầu
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các ngành Marketing, PR, Báo Chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng;... và các ngành nghề khác có liên quan
Nam/Nữ: Tuổi từ: 20-28
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Content Creator
Trực tiếp quản lý kênh Tiktok ( Gửi kênh tiktok đã làm)
Có khả năng quay dựng, chỉnh sửa video cơ bản bằng Capcut.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Dược mỹ phẩm...
Biết diễn xuất là một lợi thế
Am hiểu và bắt trend tốt, đặc biệt là với nền tảng Tiktok
Có networking với đội ngũ Support Tiktok là điểm cộng.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Tại Công ty TNHH Thế Thảo Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương 9 - 18tr + Phụ cấp + thưởng Video lên xu hướng
Được làm việc trực tiếp với BLĐ công ty.
Được thỏa sức sáng tạo và triển khai ý tưởng.
Được đào tạo thêm về kiến thức Marketing, quản lý, lãnh đạo trong quá trình làm việc
Được hỗ trợ tham gia các khóa học bên ngoài bởi các trường đào tạo như Trường doanh nhân HBR, Trường đào tạo doanh nhân PTI,...
Được xét nâng chế độ, vị trí theo kỹ năng công việc và lộ trình của công ty
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;
Được đi du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan sinh nhật hàng quý cùng công ty;
Các chế độ lương thưởng lễ, tết và BHXH theo đúng quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Thảo
