Tuyển Content Creator Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Quản lý và Xây dựng kênh tiktok của BLĐ công ty

Sáng tạo/ biên tập nội dung, lên kịch bản video, clips trên Tiktok

Tham gia vào quá trình sản xuất, edit video

Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất của TikTok

Báo cáo công việc theo tuần/tháng và khi được yêu cầu

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu.

Tốt nghiệp các ngành Marketing, PR, Báo Chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng;... và các ngành nghề khác có liên quan

Nam/Nữ: Tuổi từ: 20-28

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Content Creator

Trực tiếp quản lý kênh Tiktok ( Gửi kênh tiktok đã làm)

Có khả năng quay dựng, chỉnh sửa video cơ bản bằng Capcut.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Dược mỹ phẩm...

Biết diễn xuất là một lợi thế

Am hiểu và bắt trend tốt, đặc biệt là với nền tảng Tiktok

Có networking với đội ngũ Support Tiktok là điểm cộng.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Tại Công ty TNHH Thế Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương 9 - 18tr + Phụ cấp + thưởng Video lên xu hướng

Được làm việc trực tiếp với BLĐ công ty.

Được thỏa sức sáng tạo và triển khai ý tưởng.

Được đào tạo thêm về kiến thức Marketing, quản lý, lãnh đạo trong quá trình làm việc

Được hỗ trợ tham gia các khóa học bên ngoài bởi các trường đào tạo như Trường doanh nhân HBR, Trường đào tạo doanh nhân PTI,...

Được xét nâng chế độ, vị trí theo kỹ năng công việc và lộ trình của công ty

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

Được đi du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan sinh nhật hàng quý cùng công ty;

Các chế độ lương thưởng lễ, tết và BHXH theo đúng quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Thảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin