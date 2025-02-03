Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41A Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung cho các kênh social media của Hyper (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube).

• Viết nội dung bài đăng, kịch bản video, slogan sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông.

• Phối hợp cùng team marketing để xây dựng và phát triển thương hiệu HyperShop, HyperRecords, HyperAcademy.

• Tham gia vào các buổi brainstorming để tạo trend và tăng tương tác.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đam mê sáng tạo nội dung, yêu thích âm nhạc, đặc biệt là DJ và nhạc điện tử.

• Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực Content Marketing hoặc Social Media (ưu tiên có sản phẩm thực tế).

• Tư duy sáng tạo tốt, nhạy bén với các xu hướng mới trên TikTok, Facebook.

• Khả năng viết lách cuốn hút, truyền cảm hứng, và kể chuyện hấp dẫn.

• Biết cơ bản về chỉnh sửa video hoặc thiết kế là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, trẻ trung và cực chất cùng các DJ và nghệ sĩ tài năng.

• Được thử sức với nhiều chiến dịch truyền thông lớn của Hyper.

• Tham gia các sự kiện âm nhạc, khóa học đào tạo về content, marketing.

• Cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc.

