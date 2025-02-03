Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 41A Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung cho các kênh social media của Hyper (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube).
• Viết nội dung bài đăng, kịch bản video, slogan sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông.
• Phối hợp cùng team marketing để xây dựng và phát triển thương hiệu HyperShop, HyperRecords, HyperAcademy.
• Tham gia vào các buổi brainstorming để tạo trend và tăng tương tác.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đam mê sáng tạo nội dung, yêu thích âm nhạc, đặc biệt là DJ và nhạc điện tử.
• Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực Content Marketing hoặc Social Media (ưu tiên có sản phẩm thực tế).
• Tư duy sáng tạo tốt, nhạy bén với các xu hướng mới trên TikTok, Facebook.
• Khả năng viết lách cuốn hút, truyền cảm hứng, và kể chuyện hấp dẫn.
• Biết cơ bản về chỉnh sửa video hoặc thiết kế là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, trẻ trung và cực chất cùng các DJ và nghệ sĩ tài năng.
• Được thử sức với nhiều chiến dịch truyền thông lớn của Hyper.
• Tham gia các sự kiện âm nhạc, khóa học đào tạo về content, marketing.
• Cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HYPER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 41A Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

