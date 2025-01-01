Tuyển Content Creator Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Content Creator Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Content Creator

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa văn phòng 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Sáng tạo/ biên tập nội dung, lên kịch bản video
- Lập kế hoạch hoạt động nội dung của các kênh trên nền tảng
- Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất
- Đánh giá và thay đổi nội dung phù hợp với từng chiến dịch của nhãn hàng
- Hỗ trợ làm việc với các KOC,KOL,...
- Hỗ trợ thực hiện và tối ưu quảng cáo cùng Team chạy Ads
- Thống kê data, dữ liệu, phân tích; làm báo cáo kết quả

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- ưu tiên có kinh nghiệm liên quan
- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc
- Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu cơ bản
- Có kĩ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch
- Có kĩ năng thiết kế Edit Video, sử dụng capcut, các phần mềm liên quan là điểm cộng

Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 9.000.0000 đến 12.000.0000VNĐ, thương lượng dựa theo năng lực và kinh nghiệm
- Hưởng BHXH sau khi kết thúc thử việc
- Nghỉ phép hưởng lương 12 ngày/năm
- Thưởng tết, thưởng lễ, sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm
- Được traning đào tạo
- Làm từ thứ 2 đến t6 và thứ 7 cách tuần, giờ làm 7.5 tiếng/ ngày (Sáng 8-9h, Chiều nghỉ 17-18h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 189 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-creator-thu-nhap-9-12-trieu-tai-ha-noi-job274344
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 295 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 77 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Tuyển Video Editor CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 295 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Creator Công ty TNHH EZTech Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH EZTech Global
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Quốc tế GDT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Quốc tế GDT GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Hộ kinh doanh The Empire làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Hộ kinh doanh The Empire
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Real Learning làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Real Learning
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty CP Lendbiz
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Đức Minh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Đức Minh
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH VT Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH VT Media
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES
6 - 6.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH AWAKE ENGLISH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG VIỆT NAM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty BKG Tân Mỹ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm