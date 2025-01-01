Tuyển Content Creator Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa văn phòng 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Sáng tạo/ biên tập nội dung, lên kịch bản video

- Lập kế hoạch hoạt động nội dung của các kênh trên nền tảng

- Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất

- Đánh giá và thay đổi nội dung phù hợp với từng chiến dịch của nhãn hàng

- Hỗ trợ làm việc với các KOC,KOL,...

- Hỗ trợ thực hiện và tối ưu quảng cáo cùng Team chạy Ads

- Thống kê data, dữ liệu, phân tích; làm báo cáo kết quả

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- ưu tiên có kinh nghiệm liên quan

- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

- Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc

- Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu cơ bản

- Có kĩ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch

- Có kĩ năng thiết kế Edit Video, sử dụng capcut, các phần mềm liên quan là điểm cộng

Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 9.000.0000 đến 12.000.0000VNĐ, thương lượng dựa theo năng lực và kinh nghiệm

- Hưởng BHXH sau khi kết thúc thử việc

- Nghỉ phép hưởng lương 12 ngày/năm

- Thưởng tết, thưởng lễ, sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm

- Được traning đào tạo

- Làm từ thứ 2 đến t6 và thứ 7 cách tuần, giờ làm 7.5 tiếng/ ngày (Sáng 8-9h, Chiều nghỉ 17-18h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin