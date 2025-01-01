Tuyển Content Creator Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa văn phòng 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Sáng tạo/ biên tập nội dung, lên kịch bản video
- Lập kế hoạch hoạt động nội dung của các kênh trên nền tảng
- Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất
- Đánh giá và thay đổi nội dung phù hợp với từng chiến dịch của nhãn hàng
- Hỗ trợ làm việc với các KOC,KOL,...
- Hỗ trợ thực hiện và tối ưu quảng cáo cùng Team chạy Ads
- Thống kê data, dữ liệu, phân tích; làm báo cáo kết quả
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- ưu tiên có kinh nghiệm liên quan
- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc
- Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu cơ bản
- Có kĩ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch
- Có kĩ năng thiết kế Edit Video, sử dụng capcut, các phần mềm liên quan là điểm cộng
- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm cao trong công việc
- Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu cơ bản
- Có kĩ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch
- Có kĩ năng thiết kế Edit Video, sử dụng capcut, các phần mềm liên quan là điểm cộng
Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 9.000.0000 đến 12.000.0000VNĐ, thương lượng dựa theo năng lực và kinh nghiệm
- Hưởng BHXH sau khi kết thúc thử việc
- Nghỉ phép hưởng lương 12 ngày/năm
- Thưởng tết, thưởng lễ, sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm
- Được traning đào tạo
- Làm từ thứ 2 đến t6 và thứ 7 cách tuần, giờ làm 7.5 tiếng/ ngày (Sáng 8-9h, Chiều nghỉ 17-18h)
- Hưởng BHXH sau khi kết thúc thử việc
- Nghỉ phép hưởng lương 12 ngày/năm
- Thưởng tết, thưởng lễ, sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm
- Được traning đào tạo
- Làm từ thứ 2 đến t6 và thứ 7 cách tuần, giờ làm 7.5 tiếng/ ngày (Sáng 8-9h, Chiều nghỉ 17-18h)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI