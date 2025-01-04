Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phát triển nội dung cho các kênh truyền thông:

Viết nội dung quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads...) để thu hút khách hàng mục tiêu.

Sáng tạo nội dung bài viết cho các kênh truyền thông (Facebook, Instagram, Website, TikTok...) phù hợp với từng chiến dịch.

Phối hợp với bộ phận PR để xây dựng bài viết báo chí, thông cáo báo chí giới thiệu sản phẩm, thương hiệu.

Xây dựng nội dung hỗ trợ bán hàng:

Viết mô tả sản phẩm chi tiết, hấp dẫn cho website và các nền tảng thương mại điện tử.

Xây dựng nội dung email marketing, kịch bản chatbot, và các tài liệu giới thiệu sản phẩm.

Phát triển nội dung chiến dịch sáng tạo:

Lên ý tưởng và xây dựng nội dung cho các chiến dịch quảng bá bộ sưu tập mới, sự kiện và chương trình khuyến mãi.

Viết nội dung tagline, slogan, hoặc các thông điệp sáng tạo thể hiện tính cách thương hiệu.

Quản lý nội dung trên các kênh của công ty:

Theo dõi và tối ưu hiệu quả nội dung trên các nền tảng thông qua các chỉ số tương tác, tỷ lệ chuyển đổi.

Kiểm tra tính chính xác và nhất quán của nội dung trước khi xuất bản.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng:

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu để tạo nội dung phù hợp.

Cập nhật các xu hướng nội dung mới, đặc biệt trong ngành thời trang để ứng dụng vào công việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Trình độ & Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Copywriter (ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành bán lẻ).

Kỹ năng chuyên môn:

Kỹ năng viết sáng tạo, súc tích, có khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn, phù hợp với thương hiệu.

Thành thạo viết nội dung tối ưu SEO là một lợi thế.

Kỹ năng biên tập, kiểm soát ngữ pháp và lỗi chính tả.

Biết quay dựng, thiết kế đồ họa, chụp ảnh là lợi thế

Tố chất:

Tư duy sáng tạo, linh hoạt và nhanh nhạy với xu hướng mới.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động trong công việc.

Chú ý chi tiết, có khả năng chịu được áp lực về thời gian.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương 8-12 triệu/tháng.

Thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng, có cơ hội thăng tiến.

Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ,...theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định.

Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin