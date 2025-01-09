Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 235 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Am hiểu và nắm bắt các trend quay/ chụp/ review mỹ phẩm mới nhất trên các trang MXH Douyin/Tiktok/ Kuaishou/Redbook/Youtube/... tại Việt Nam và trên thế giới.

Lên kịch bản content/edit video tiktok cho các campaign của Nhãn hàng

Triển khai sản xuất content theo angle đã chốt cùng team.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên..

Yêu Cầu Công Việc

Thông thạo các công cụ edit content như Capcut/iMovie/Lightroom...

Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm làm việc ở vị trí tương tự

Có kiến thức mỹ phẩm hoặc đã từng làm content về mỹ phẩm

Yêu thích mỹ phẩm và lĩnh vực làm đẹp nói chung.

Quyền Lợi

Lương: 9.000.000 - 12.000.000 + Phụ cấp

Chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

Trau dồi kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có không gian thỏa sức sáng tạo, tăng khả năng nắm bắt thị trường và các trend Marketing mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển

