Tuyển Content Creator Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: D11

- NV9 Ô số 9 Khu D GELEXIMCO Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Xây dựng kênh tiktok cho công ty
Sáng tạo/ lên kịch bản video, clips trên Tiktok. Phối hợp tốt với các thành viên trong team để đạt hiệu quả công việc tốt nhất.
Lên nội dung và ý tưởng để xây dựng hình ảnh của công ty
Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng bài, lượng truy cập
Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất của TikTok
Điều phối quay video, edit sản phẩm ;
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình cân đối, có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm;
Chăm chỉ, đam mê học hỏi, nhanh nhẹn, trung thực;
Có tinh thần xây dựng, đóng góp, tinh thần trách nhiệm công việc cao
Có nền đam mê với Tiktok, sang tạo, tư duy tốt

Tại Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9tr - 14tr (có thể deal theo năng lực);
Môi trường làm việc sang, xịn, mịn; sếp quan tâm, đồng nghiệp cởi mở, vui vẻ; có đầy đủ trà, cà phê, hoa quả cùng các trang thiết bị như điều hòa, thang máy, lò vi sóng, tủ lạnh để đảm bảo nhân sự làm việc thoải mái;
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, cùng các chế độ về sinh nhật, hiếu hỉ,...;
Chế độ BHXH và các ngày nghỉ phép, Lễ, tết theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D11-39 Khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

