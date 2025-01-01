Tuyển Content Creator Công ty TNHH Erutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Content Creator Công ty TNHH Erutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Công ty TNHH Erutech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
Công ty TNHH Erutech Việt Nam

Content Creator

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH Erutech Việt Nam

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Xây dựng kế hoạch nội dung và triển khai sản xuất trên các nền tảng Tiktok, Youtube.
- Xây dựng kịch bản quay, dựng video đa dạng hình thức (video hài liên quan đến dịch vụ, video meme) và phối hợp với Team media triển khai sản xuất.
Đảm bảo nội dung được sản xuất đúng kế hoạch và đạt chất lượng về mặt thương hiệu và trao giá trị cho khách hàng mục tiêu .
Nghiên cứu và phân tích các trend từ khóa, đối tượng mục tiêu và xu hướng thị trường để sáng tạo nội dung thu hút
Theo dõi, đo lường và báo cáo định kỳ tuần/ tháng các chỉ số đánh giá chất lượng của nội dung và đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả nội dung
Quản lý và phân phối công việc cho đội ngũ cấp dưới

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây dựng hoặc làm việc cùng Team Tiktok trước đó 2 năm hoặc ít hơn nhưng phải thực sự có ý tưởng sáng tạo tốt .
Có khả năng xây dựng kịch bản hài hước hoặc tiểu phẩm Sitcom, hoặc có nhiều ý tưởng về xây dựng kênh .
Đã tham gia Team trước đó sản xuất những Video kịch bản Tiktok kết quả đạt được từ 100k Sub trở lên .
Có khả năng tìm kiếm, phân loại nắm bắt các Trend trên môi trường mạng xã hội
-Khả năng sắp xếp CV và lãnh đạo đội nhóm .
- Biết diễn xuất và đóng Tiktok là 1 lợi thế .

Tại Công ty TNHH Erutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 14 - 16 triệu trở lên tùy năng lực + Phụ cấp + KPI + Thưởng ( thu nhập 18 tr- 22 tr trở lên)
- Thời gian làm việc: Hành chính 26 công /tháng từ thứ 2-Thứ 7 hoặc linh động .
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty;
Được tham gia các chuyến du lịch, thăm quan, team building định kì....;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.
Thưởng tháng lương thứ 13, Xét nâng lương từ 6 tháng/lần .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Erutech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Erutech Việt Nam

Công ty TNHH Erutech Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 205 đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-creator-thu-nhap-14-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job274691
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 295 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ISUCCESS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 295 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Creator Phòng khám Nha khoa Dr.Hải Đăng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu Phòng khám Nha khoa Dr.Hải Đăng
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DEPARISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DEPARISA VIỆT NAM
3 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator RIO TATTOO STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu RIO TATTOO STUDIO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu HỘ KINH DOANH TẠ THÁI HOÀNG
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ HONPER
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ DƯỢC NÚI ĐÈN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ DƯỢC NÚI ĐÈN
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Desi Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Desi Global
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH EZTech Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH EZTech Global
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hanoi Golden Tours
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Quốc tế GDT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Quốc tế GDT GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Hộ kinh doanh The Empire làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Hộ kinh doanh The Empire
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CHÂN TÂM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BẢO TÍN
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FUNHOME
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Real Learning làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Real Learning
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty CP Lendbiz
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Đức Minh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Đức Minh
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CP HÃNG TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH VUV
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm