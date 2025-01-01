Tuyển Content Creator Công ty TNHH Erutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

- Xây dựng kế hoạch nội dung và triển khai sản xuất trên các nền tảng Tiktok, Youtube.

- Xây dựng kịch bản quay, dựng video đa dạng hình thức (video hài liên quan đến dịch vụ, video meme) và phối hợp với Team media triển khai sản xuất.

Đảm bảo nội dung được sản xuất đúng kế hoạch và đạt chất lượng về mặt thương hiệu và trao giá trị cho khách hàng mục tiêu .

Nghiên cứu và phân tích các trend từ khóa, đối tượng mục tiêu và xu hướng thị trường để sáng tạo nội dung thu hút

Theo dõi, đo lường và báo cáo định kỳ tuần/ tháng các chỉ số đánh giá chất lượng của nội dung và đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả nội dung

Quản lý và phân phối công việc cho đội ngũ cấp dưới

Có kinh nghiệm xây dựng hoặc làm việc cùng Team Tiktok trước đó 2 năm hoặc ít hơn nhưng phải thực sự có ý tưởng sáng tạo tốt .

Có khả năng xây dựng kịch bản hài hước hoặc tiểu phẩm Sitcom, hoặc có nhiều ý tưởng về xây dựng kênh .

Đã tham gia Team trước đó sản xuất những Video kịch bản Tiktok kết quả đạt được từ 100k Sub trở lên .

Có khả năng tìm kiếm, phân loại nắm bắt các Trend trên môi trường mạng xã hội

-Khả năng sắp xếp CV và lãnh đạo đội nhóm .

- Biết diễn xuất và đóng Tiktok là 1 lợi thế .

- Lương 14 - 16 triệu trở lên tùy năng lực + Phụ cấp + KPI + Thưởng ( thu nhập 18 tr- 22 tr trở lên)

- Thời gian làm việc: Hành chính 26 công /tháng từ thứ 2-Thứ 7 hoặc linh động .

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty;

Được tham gia các chuyến du lịch, thăm quan, team building định kì....;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Thưởng tháng lương thứ 13, Xét nâng lương từ 6 tháng/lần .

