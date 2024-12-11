Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH HAPPY HOMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội Facebook

Lên kế hoạch triển khai và phát triển hệ thống fanpage của công ty

Tìm kiếm sản phẩm hot trend, xây dựng mạng lưới tiếp thị liên kết với các kênh: Shopee, tiktok shop...

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung, xây kênh, làm content social trên Facebook là lợi thế

Tư duy mới mẻ, nhạy với social (Facebook).

Có khả năng bắt trend nhanh, diễn đạt sáng tạo, linh hoạt với mọi loại văn phong, nhạc nào cũng nhảy.

Đam mê, hiểu biết sâu rộng về lịch sử, địa lý, đất nước, con người Việt Nam (đây là chủ đề các hệ kênh khai thác).

Tự tin, xông xáo, có trách nhiệm với công việc và đảm bảo sản lượng KPI đã cam kết.

Có tham vọng để lại dấu ấn trong nghề sáng tạo nội dung.

Tại CÔNG TY TNHH HAPPY HOMES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận (Gồm lương cứng + KPI kinh doanh)

- Thưởng sinh nhật, lễ, Tết, tháng 13,...

- Tham gia team building hoạt động vui chơi cùng công ty

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung (nhiều GenZ), healthy, không toxic, không nói xấu.

- Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPPY HOMES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin