Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT3/16A4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1.Sáng tạo nội dung:
- Lập kế hoạch nội dung cho sản phẩm/dịch vụ theo tuần, tháng.
- Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung đa kênh: mạng xã hội, website, email marketing, sự kiện, sale kits, và các tài liệu truyền thông khác.
- Lên kịch bản và tổ chức sản xuất video marketing trên các kênh social (FB, Tiktok, Youtube)
2. Nghiên cứu xu hướng:
- Theo dõi và cập nhật các xu hướng nội dung mới nhất trên các nền tảng truyền thông xã hội.
- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
3.Phối hợp với các phòng ban khác:
- Làm việc chặt chẽ với nhóm Marketing, Thiết kế, và Video để đảm bảo sự thống nhất trong thông điệp thương hiệu và cách truyền tải nội dung.
- Tham gia phát triển và thực hiện các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, báo chí, marketing, thiết kế...hoặc học ngành bất kỳ
- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiêm trong ngành thẩm mỹ là một lợi thế
- Khả năng sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản
- Nắm bắt xu hướng mạng xã hội và sở thích giới trẻ
- Kỹ năng tìm kiếm khai thác thông tin trên Internet, mạng xã hội
- Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, báo cáo
- Ham học hỏi, tỉ mỉ, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ tùy năng lực, bao gồm lương cứng 12.000.000-15.000.000 VNĐ + thưởng KPI.
- Review tăng lương 06 tháng 01 lần.
- Lương tháng 13 và thưởng năm theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn công ty.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định nhà nước.
- Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc.
- Hòa nhập môi trường làm việc trẻ, năng động, gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, BT3/16A4 Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

