Tuyển Content Creator Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 119 Khâm Thiên, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Sáng tạo và triển khai nội dung trên các kênh mạng xã hội của công ty như Facebook, Tiktok,..
Lên ý tưởng, kịch bản, phối hợp cùng team MKT triển khai và hoàn thiện sản phẩm video.
Quản lý các kênh MXH (Fanpage, Tiktok,..)
Cập nhật và áp dụng kiến thức, xu hướng mới về social media maketing nhằm nâng cao hiệu quả công việc
Công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí ứng tuyển.
- Có hiểu biết về mỹ phẩm là 1 lợi thế.
- Năng động, sáng tạo, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, các hình thức nội dung mới.
- Hiểu đặc thù bài viết trên các kênh truyền thông: Facebook, Instagram, Tiktok
Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc 9h-18h (thứ 2- thứ 6)
- Mức lương: 10.000.000đ - 13.000.000đ (có thể thỏa thuận theo năng lực) + lương tháng 13
- Ăn trưa tại Công ty & Miễn phí gửi xe tháng.
- Miễn phí và không giới hạn đồ ăn nhẹ, ăn vặt, trà, cà phê...
- Đóng BHXH sau thời gian thử việc (Đóng BHXH full lương)
- Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết Dương lịch, thưởng hiệu suất làm việc.
- Review lương 1 lần/năm, mức tăng tùy thuộc vào hiệu quả làm việc của nhân viên.
- Du lịch công ty, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
