Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Crosify làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

– Phối hợp với team Marketing để lên ý tưởng, viết kịch bản, quay và chỉnh sửa các video TikTok hấp dẫn, sáng tạo; Đảm bảo nội dung kịch bản phù hợp với mục tiêu thương hiệu và thị hiếu người của người dùng Mỹ

–Lên kế hoạch quay, bao gồm chuẩn bị thiết bị, bối cảnh, và diễn viên (nếu cần). Có thể trực tiếp quay, đảm bảo chất lượng quay đạt tiêu chuẩn.

– Biên tập video từ thô đến sản phẩm hoàn chỉnh: nắm bắt và áp dụng các xu hướng TikTok mới nhất, sử dụng hiệu quả các hashtag, âm thanh và hiệu ứng để tối đa hóa khả năng tiếp cận.

– Chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo hiệu suất của video khi được đăng tải trên tài khoản Tiktok của công ty, đề xuất chiến lược nội dung dựa trên kết quả phân tích.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm nội dung trên TikTok hoặc các nền tảng mạng xã hội tương tự.

Am hiểu về xu hướng và văn hóa TikTok, đặc biệt là đối với thị trường Mỹ.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng viết kịch bản ngắn gọn và lôi cuốn.

Kỹ năng quay và chỉnh sửa video cơ bản, sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video như Capcut, Adobe Premiere,..hoặc ứng dụng TikTok.

Có gu thẩm mỹ tốt trong việc quay, chụp và dựng video.

Tiếng Anh cơ bản

Có thể nhận việc sau Tết

Tại Công ty cổ phần Crosify Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 -10tr VNĐ/tháng (thỏa thuận theo năng lực).

Thu nhập:

Hỗ trợ thiết bị làm việc

Các chế độ phúc lợi: lương tháng 12, review lương, team building, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ...

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và các trung tâm đào tạo kỹ năng

Các chế độ theo quy định của Pháp luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...)

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Crosify

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin